Zuzug stabilisiert Kassenbeitrag

Berlin (MOZ) Gute Nachrichten für gesetzlich Krankenversicherte: Die von den Arbeitnehmern zu entrichtenden Zusatzbeiträge sollen auch im kommenden Jahr stabil bleiben. Der Grund dafür sind viele junge Ausländer, die in Deutschland arbeiten und selten krank sind.

Eine "deutlich verbesserte Finanzsituation" bescheinigt Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, der Dachorganisation aller 113 Kassen, der gesetzlichen Krankenversicherung. So hätten im vergangenen Jahr die Ausgaben pro Versichertem zwar um 3,1 Prozent zugelegt, die Einnahmen jedoch um 3,5 Prozent. Alles in allem blieb der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt ein Plus von 757 Millionen Euro. Einen ähnlich hohen Überschuss erwartet die GKV-Chefin nun auch für 2017 - und damit einen stabilen durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent auch für 2018.

Noch vor einem Jahr hatte Pfeiffer jährliche Steigerungen des allein von den Arbeitnehmern zu zahlenden Zusatzbeitrages vorhergesagt, die bis 2019 zu einem Aufschlag von 1,8 Prozent hätten führen sollen. Heute gibt sie zu, damit ziemlich danebengelegen zu haben. Die "überraschend gute Entwicklung" führt sie allgemein auf die anhaltend gute Konjunktur mit steigenden Beschäftigtenzahlen und höheren Löhnen zurück. Besonders aber verweist Pfeiffer auf die vielen neuen Mitglieder der Kassen. So seien 2016 fast 484 000 Männer und über 314 000 Frauen neu als Mitglieder in die gesetzlichen Kassen gekommen. Vorrangig habe es sich dabei um junge Leute zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt. Eine Folge für die Kassen: "Seit drei Jahren steigt das Durchschnittsalter nicht mehr", sagt Pfeiffer. "Demografische Horrorszenarien" seien damit nicht mehr aktuell. Diese Neumitglieder stammten vorrangig aus anderen EU-Mitgliedsstaaten oder seien Flüchtlinge mit erteilter Asylberechtigung.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Die jungen Zuzügler verursachen grundsätzlich niedrigere Kosten bei Ärzten, Medikamenten, in Krankenhäusern oder an Krankengeld. Das habe, so Pfeiffer, "sehr deutliche Auswirkungen". Insgesamt haben die gesetzlichen Kassen 55,5 Millionen Beitrag zahlende Mitglieder. Durch die beitragsfreie Versicherung von Familienangehörigen gibt es über 72 Millionen Versicherte.

Der an das Einkommen gekoppelte Zusatzbeitrag wird seit 2015 erhoben. Während der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt wird, muss der Beschäftigte den Zusatzbeitrag, den die Krankenkasse erhebt, allein tragen. Die Zusatzbeträge bewegen sich bundesweit derzeit zwischen 0,3 Prozent und 1,8 Prozent. Versicherte können angesichts der Unterschiede die Kasse wechseln.

Auch der Brandenburger Marktführer, die AOK Nordost, vermeldet für 2016 neue Mitglieder - rund 66 000, darunter immer mehr junge Versicherte. Zugleich seien die Ausgaben je Versicherten nur um 2,3 Prozent gestiegen - weniger als im Bundesschnitt. Man könne das "gute Preis-Leistungsverhältnis auch in Zukunft fortsetzen". Die AOK Nordost erhebt einen Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent und werde 2018 erneut "unter dem bundesweiten Durchschnitt" bleiben.