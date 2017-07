Kirche im Umbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Innerhalb von nur zwei Wochen haben jüngst im Vatikan drei hochrangige Führungspersönlichkeiten ihr Amt verloren. Die von Papst Franziskus einen Monat nach seinem Amtsantritt im März 2013 groß angekündigte Reform der Kurie, also der päpstlichen Behörden, zieht sich unterdessen in die Länge.

Vatikanexperten tun sich mittlerweile schwer, einen roten Faden bei den seit 100 Sitzungen dauernden Arbeiten des eigens zur Ausarbeitung einer Kurienreform ins Leben gerufenen K9-Kardinalsrats auszumachen. Dabei hatten die Kardinäle beim Konklave, das den jetzigen Papst wählte, noch dringend eine Verschlankung der Kurie und mehr Mitspracherecht für die Bischöfe aus aller Welt gegenüber dem mächtigen Staatssekretariat gefordert.

Mit dem Präfekten des Wirtschaftssekretariats, dem Australier George Pell, verliert der aus Kardinälen aus allen Kontinenten bestückte K9-Rat eines seiner wichtigsten und umstrittensten Mitglieder. Obwohl Pell wegen wenig rücksichtsvoller Umgangsformen im Vatikan berüchtigt war, hatte der Papst ihn an die Spitze eines eigens geschaffenen Amts gestellt. Dieses sollte über die Einhaltung von Transparenzregeln bei den Vatikanbehörden wachen. Am Ende sah der ehemalige Erzbischof von Sydney sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, um sich in seiner Heimat vor Gericht gegen Missbrauchsvorwürfe zu verteidigen.

Pell gehörte in Fragen von Familie und wiederverheirateten Geschiedenen zu den erbittertsten Gegnern des Papstes. Wenige Tage zuvor hatte mit Libero Milone der oberste Wirtschaftsprüfer des Vatikans vorzeitig den Hut nehmen müssen. Angeblich wollte er sich monatliche Bezüge von 20 000 Euro nicht kürzen, die im Vatikan von Franziskus als zu hoch gelten. Am Donnerstag kam der ehemalige Chef einer Vatikanklinik wegen Untreue vor Gericht.

Als fast zeitgleich mit Pell Kardinal Gerhard Ludwig Müller als Präfekt der Glaubenskongregation und damit oberster Glaubenshüter den Hut nehmen musste, war das Bild des angeschlagenen Papstes perfekt. Weltweit für sein Engagement zugunsten von Frieden, Umwelt und Armen geschätzt, sieht Franziskus sich im Vatikan seit Langem bisweilen hartem Widerstand gegenüber. Müller bestritt stets, in Konflikt mit dem Papst zu stehen. Inhaltlich vertritt er jedoch Positionen, die oft von denen des Kirchenoberhaupts abweichen. Im katholischen TV-Nachrichtensender EWTN erklärte er im Mai, der Papst als Nachfolger Petrus und Stellvertreter Christi für die Weltkirche könne unmöglich eine Lehre vertreten, die eindeutig gegen die Worte Christi sei, wie etwa die Kommunion für geschiedene Wiederverheiratete. Die Diakoninnenweihe schloss er als "unmöglich" aus - "das wird nicht kommen".

Eine Reform des Staatssekretariats ist noch nicht einmal auf der Tagesordnung des K9-Rats. Dabei hatten die 2013 im Konklave versammelten Kardinäle sich besonders an dessen "Allmacht" gestoßen.

In seiner letzten Weihnachtsansprache an die Kurie sprach Franziskus den Widerstand gegen Reformen im Vatikan offen an. Die Kurienchefs rief er auf, sich an dem "Prozess des Wachstums und vor allem der Bekehrung" zu beteiligen. Neben konstruktiver Kritik, Angst und Trägheit gebe es an der Kurie aus einem "verqueren Geist" heraus bisweilen "böswillige Widerstände".

Diese Art von Reformverweigerung, die "oft im Schafspelz" daherkomme, verstecke sich "hinter rechtfertigenden und in vielen Fällen anklagenden Worten", formulierte Franziskus, und flüchte sich "in Traditionen, Schein, Formalitäten, in das Bekannte".