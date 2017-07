artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 30-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Kreuzberg mit einer Flasche angegriffen und verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache waren ein 32 Jahre alter Rollstuhlfahrer und das 30-jährige Opfer in der Reichenberger Straße am Donnerstag in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Während des Streits richtete sich der Rollstuhlfahrer auf und schlug dem Opfer mit einer Bierflasche ins Gesicht. Dabei zerbrach die Flasche, der 30-Jährige erlitt Schnittwunden an Kopf und Hals.