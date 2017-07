Großbaustelle Schweizerhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Noch kann man sich schwer vorstellen, dass in drei Monaten alles fertig ist und sich dann ganz neue Möglichkeiten für den Verein Schweizerhaus bieten werden. Überall sind die Handwerker am Wirbeln - Maurer, Elektriker, Estrich- und Trockenbauer, Tischler. An der Außenfassade haben die Männer der Firma Jaß aus Libbenichen das alte Fachwerk herausgenommen und bauen es fachgerecht wieder ein. Jürgen Jentsch verfugt Stein für Stein. Enrico Küster versteht sich ebenfalls mit der alten Technik. Er setzt im Innern auf das wieder ausgemauerte Fach Lehmkorkwände. Sie sichern eine Dämmung. Denn die hatte das Haus quasi gar nicht.

Planer und Baubetreuer Jens Ripp zeigt im Untergeschoss, dass dort die gleiche Methodik verwandt wurde. "Die Platten, auf die dann noch ein Lehmputz kommt, sorgen für ein gutes Raumklima", erklärt er. Jede Woche sitzt er mit den Chefs der am Bau beteiligten Firmen zusammen, bespricht jedes Detail. Immer wieder gibt es Änderungen, was bei so einem alten Gebäude nicht überraschend sei, erklärt Ripp. Auch Hugo Simon, der die Ausflugsgastätte 1919 erworben hatte und zu einem Mustergut umbaute, nahm es mit manchen baulichen Vorgaben nicht so genau. So musste das Fachwerk auf der Westseite komplett erneuert werden, wofür noch einmal eine Baugenehmigung nötig war, da es sich um einen Denkmal handelt.

Jens Ripp und die Vereinsvorsitzende Marion Krüger zollen den Baufirmen Anerkennung und Dank dafür, dass sie die notwendigen Änderungen mittragen, man innerhalb des Kostenrahmens immer gemeinsam eine Lösung findet. Es zahle sich einmal mehr aus, dass ausschließlich Firmen aus der Region wirken, man sich kenne und es ein gutes Miteinander gibt, sagt Jens Ripp. "Das hier ist auch für uns als Firma eine Herausforderung", sieht es Firmenchef Erich Jaß. Der Libbenichener ist froh, dass in seinem Unternehmen eine Reihe von Kollegen beschäftigt sind, die sich in den alten Handwerkstechniken auskennen. Mit dem Schweizerhaus werde man ein bleibendes Reverenzprojekt in der Firmenchronik haben.

Wenn die Trockenbauer fertig sind, beginnt das Verputzen. Noch haben die Handwerker reichlich zu tun. Angesichts der vielen Änderungen, die sich erst im Bauablauf ergeben haben, liege man derzeit vier Wochen hinter dem Zeitplan. Um dennoch bis Oktober fertig zu werden, seien noch einmal Bauabläufe verändert worden, so planer Ripp.