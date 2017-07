Zuschießen oder abwickeln?

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Überlebenskampf bei der Rüdersdorfer Kultur GmbH. Zum Jahresende fehlten 165 000 Euro in der Kasse. Mit Iris Jaeger, Simone Majewski und Michael Baier sind jüngst drei wichtige Mitarbeiter entlassen worden. Für Montag sind die Gemeindevertreter zu einer Sondersitzung geladen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588736/

Am 1. Juni hatten bereits Eventmanagerin Roby Sowa und Gastronomieleiterin Cornelia Kaddatz ihre Papiere erhalten. Das war so ziemlich die erste Entscheidung, die Roderik Daul als neuer Geschäftsführer der Rüdersdorfer Kultur GmbH zu verantworten hatte. Zu der gehören Museumspark und das Kulturhaus. Später dann traf es Iris Jaeger, die seit vielen Jahren eng mit dem Kulturhaus verbunden ist. Mit ihr müssen die frühere Prokuristin Simone Majewski, die erst jüngst das Bergfest maßgeblich mit vorbereitete, und der technische Leiter Michael Baier gehen. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es fehlt schlichtweg das Geld. Die Namen bestätigen möchten weder Geschäftsführer Daul noch Bürgermeister André Schaller, der im Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochter die Verwaltung vertritt. Was beide bestätigen, ist lediglich die Zahl der Entlassungen.

Und sie geben weitere Fakten bekannt, die auch Thema der Sondersitzung einer Gemeindevertretung am Montag sein werden. Demnach ist - Stand 31. Dezember 2016 - ein Fehlbetrag in Höhe von insgesamt fast 165 000 Euro aufgelaufen. Unter anderem sind Nachzahlungen von fast 47 000 Euro aufgelistet, die sich aus einer Lohnsteuerprüfung für die Jahre 2013 bis 2016 ergeben hätten. Der Bürgermeister bleibt vage, spricht von Honorarkräften, für die offenbar keine Lohnsteuern abgeführt wurden.

Also Schwarzarbeit? Schaller nimmt das Wort nicht in den Mund, weist es aber auch nicht zurück. Es geht weiter: Die zweckgebundene Cemex-Spende für den Umbau der Heinitzstraße 43 ist demnach für andere Dinge ausgegeben worden, ebenso wie die Stammeinlage in Höhe von 24 500 Euro. Dazu haben sich Verbindlichkeiten von fast 52 000 Euro angesammelt.

Im Auftrag des Aufsichtsrats soll der Bürgermeister als Gesellschaftervertreter nun rechtliche Schritte prüfen. Aber damit ist die Zukunft der GmbH keineswegs gesichert. Es geht um die Frage, ob die Gemeinde das Loch in der Kasse stopft oder die Einrichtung abgewickelt wird.

Wobei die fehlenden 165 000 Euro allein nicht reichen. Daul verweist beispielsweise auf Mittel zur Vorfinanzierung von Veranstaltungen. Er weiß, dass in dieser Situation die in ihn gesetzten Erwartungen hoch sind. Er sieht eine Zukunft für Museumspark und Kulturhaus. "Beides gehört zusammen", sagt er und arbeitet an einem tragfähigen Konzept. Wichtig sei ihm, "alles sehr transparent darzustellen".

Auch für den Bürgermeister hat die GmbH eine Zukunft. "Das Problem war, wie sie betrieben worden ist", findet er. Ob künftig wirklich vor allem auf ehrenamtlich Tätige zurückgegriffen werden soll, wie zu hören ist, wollte offiziell niemand bestätigen.

Ob der Aufsichtsrat seine Funktion erfüllt hat? Schaller bejaht die Frage ohne Wenn und Aber. Das Gremium habe maßgeblich dazu beigetragen, "dass die Dinge ins Rollen gebracht wurden".

Zu den Fehlbeträgen befragt, erklärte der frühere Geschäftsführer Jörg Lehmann, er kenne die Zahlen nicht, würde sich aber grundsätzlich nicht mehr zu der Einrichtung äußern.

Die Sondersitzung der Gemeindevertretung findet am Montag, 18.30 Uhr, im Herzfelder Gemeindezentrum statt.