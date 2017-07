Grünheider siegen in Woltersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (mst) 23 Viertklässler aus dem Nordwesten des Landkreises Oder-Spree haben am Donnerstag auf dem Gelände des Sport- und Freizeitparks an der Schulmeisterschaft im Radfahren teilgenommen. Die Kinder von Schulen zwischen Spreenhagen und Schöneiche hatten sich bei den Fahrradprüfungen an ihren Einrichtungen durchgesetzt - maximal vier von jeder Schule qualifizierten sich, wie Sandra Genschmar von der Präventionsabteilung der Polizei berichtete. Sie hatte die Veranstaltung des Staatlichen Schulamtes in Frankfurt zusammen mit Melina Schniegler-Dagge von der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) und Maren Born vom Netzwerk für Verkehrssicherheit organisiert und durchgeführt.