Linientausch im Stadtverkehr

Der Nahverkehrsplan für die Jahre 2017 bis 2021 wird ab Herbst die Stadtverordnetenversammlung (SVV) beschäftigen. In ersten Lesungen ist das Papier bereits in zwei Ausschüssen der SVV vorgestellt worden. Für die Fahrgäste sind vor allem die Änderungen im Liniennetz interessant, deren wichtigste die MOZ bereits Anfang April vorgestellt hatte. So werden ab dem Fahrplanwechsel zum Jahresende die Strecken der Straßenbahnlinien 1 und 4 teilweise getauscht: Die Linie 1 verkehrt künftig zwischen Neuberesinchen und Stadion, die Linie 4 zwischen Markendorf und Lebuser Vorstadt.

Das Angebot auf der Straßenbahnlinie 5 wird zugunsten jenes der Linie 2 erheblich zurückgefahren. Die Bahnen der Linie 5 werden künftig montags bis freitags nur noch zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr, also nur noch zu den Hauptverkehrszeiten fahren. Die Bahnen der Linie 2 verkehren in der Woche dafür öfter - und zwar zwischen 8 und 16 Uhr alle zehn statt momentan alle 20 Minuten, womit der gestiegenen Nachfrage entsprochen wird. Für Neuberesinchen heißt das: Hier fährt in dieser Zeit nur noch die Linie 1, es kommt also nur noch alle 20 statt momentan alle zehn Minuten eine Straßenbahn.

Im aktuellen Entwurf des Nahverkehrsplans wird allerdings angeregt, einzelne Bahnen auf der Linie 5 noch bis 9.30 Uhr fahren zu lassen und so den Studenten, die das Sprachenzentrum der Viadrina in der August-Bebel-Straße besuchen, entgegenzukommen. Umgekehrt wird vorgeschlagen, die Linie 5 am Nachmittag erst ab 16.15 Uhr einzusetzen, damit die Linie 2 noch bis 16.45 Uhr alle zehn Minuten aus der Innenstadt zum Messegelände fahren kann.

Mittelfristig steht die Straßenbahnlinie 5 in ihrer jetzigen Form aber vor dem Aus. "Im Jahr 2017 soll eine Abstimmung zur grundsätzlichen Neubetrachtung der Linienführung der Linie 5 erfolgen", heißt es im Nahverkehrsplan wörtlich. Das Ergebnis soll dann zum Fahrplanwechsel 2018/2019 umgesetzt werden.

Änderungen gibt es auch auf den Buslinien. Die Linie 985 zwischen Bahnhof und Messering wird komplett gestrichen, die Leistungen werden teilweise in die Linie 980 integriert. Eine Direktverbindung zwischen Rosengarten und Markendorf (982) wird es künftig nicht mehr geben - "aus wirtschaftlichen Gründen", wie Dezernent Markus Derling jetzt im Hauptausschuss der SVV begründete. Die Nachtbuslinie N2, auf der es ohnehin nur eine Fahrt gibt, wird komplett gestrichen, die Linie N1 aufgeteilt in N1a und N1b.

Verbesserungen sind im Schülerverkehr geplant. Sowohl das OSZ als auch die beiden Gymnasien sollen besser angebunden werden. Dafür sollen - so der Vorschlag - die Streckenführungen der Regionalbuslinien aus Oder-Spree und Märkisch-Oderland verändert werden. Die Busse der Linie 442 aus Müllrose sollen künftig über die Haltestelle Potsdamer Straße (OSZ) geleitet und einzelne Fahrten bis zum Karl-Liebknecht- und zum Gaußgymnasium verlängert werden. Mit einer Veränderung der Linienführung der Regionalbusse aus MOL (Linien 968, 969, 970) sollen die Sportschule, das OSZ und das Karl-Liebknecht-Gymnasium direkt angebunden werden.