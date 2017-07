Vier höherklassige Gegner im Landespokal ausgelost

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Landesliga-Aufsteiger Angermünder FC darf sich über das hochkarätigste Los für die am Donnerstag in Cottbus ermittelte erste Landespokalrunde freuen: Das Team von Coach Thomas Bönisch tritt am 12. August im Jahnstadion gegen NOFV-Oberligist Grün-Weiß Brieselang (14. in der zurückliegenden Saison) an.