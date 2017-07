Werbellinsee-Triathlon vor dem Aus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588745/

Mit einem neuen Teilnehmerrekord war die Jubiläumsausgabe des Werbellinsee-Triathlon die erfolgreichste in der 25-jährigen Geschichte. Erstmals wurde die 1000-Starter-Marke geknackt. Genau 1017 Teilnehmer der verschiedenen Strecken überquerten die Ziellinie. Im Vorfeld hatte Veranstalter Petko Beier bereits vom letzten Triathlon am Werbellinsee auf der Internetseite der Veranstaltung berichtet. Wehmut, Trauer, aber auch Unverständnis für diese Entscheidung war bei den Startern daraufhin zu bemerken.

Nun gibt es zumindest vage Hoffnungen, dass dieser sportliche Wettkampf auch weiterhin seine Heimat am Werbellinsee haben wird. Die Pressesprecherin der Veranstaltung, Katharina Kaufmann, bestätigte, dass derzeit Gespräche mit Interessenten laufen, die mit in die Organisation des Triathlons eingebunden werden oder diese gänzlich übernehmen. Näheres wollte sie mit dem Hinweis auf laufende Verhandlungen nicht preisgeben.

Fakt ist, dass der Berliner Petko Beier die Organisation des Wettkampfes 2008 von örtlichen Vereinen übernommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Triathlon im Gegensatz zu heute einen eher beschaulichen Charakter mit durchschnittlich etwa 200 Startern - mit einem Ausreißer von gut 380 Teilnehmern zum zehnjährigen Jubiläum. Eigentlich auch schon ein riesiger Erfolg für die ehrenamtlichen Organisatoren, die den Triathlon erst groß gemacht hatten. Doch die Arbeit im Vorfeld verschlang viel Zeit und noch mehr Geld, so dass eine Übernahme durch professionelles Management eigentlich nur eine logische Folge der Entwicklung war.

Fast unvorstellbar, lag zukünftig das gesamte Gewicht der Verantwortung allein auf Beiers Schultern. Als Einzelunternehmer betreibt er die pebe sport Triathlonagentur, den damals neuen Veranstalter des Werbellinsee-Triathlons. Freiwillige Helfer standen jedoch stets zur Durchführung des Wettkampfes an der Seite Beiers, ohne die gar nichts gegangen wäre.

Doch die Verantwortung der rasant wachsenden Veranstaltung wollte er nicht mehr allein innehaben. Dazu kamen teils sogar offene Anfeindungen von Gegner des Triathlons und Demonstrationen gegen die Straßensperrungen aufgrund der Radstrecke.

Als Hilferuf übersetzten einige die Ankündigung Beiers, über den 25. Werbellinsee-Triathlon nicht hinaus zu planen. Gespräche hatte der Berliner im Vorfeld der Jubiläumsauflage nach eigenem Bekunden reichlich geführt, jedoch hatten sich keine Mitstreiter gefunden. Wer dabei die Ansprechpartner waren, ließ er offen.

Nun gehen Gespräche weiter, jedoch mit einer ganz anderen Ausgangslage. Sind sie nicht erfolgreich, könnte es sein, dass für den Triathlon der letzte Vorhang gefallen ist. Den einen mag es freuen, aber so verpasst die Region eine Chance, sich touristisch weiterzuentwickeln. So sieht es jedenfalls Katharina Kaufmann. "Es müsste doch eigentlich alle in der Region freuen, wenn viele Besucher aus ganz Deutschland kommen. Gerade für Unternehmer ist es doch eine Chance", sagte sie. Volksfeststimmung könnte so ein Event auslösen, wenn regionale Partner mitziehen.

Ein durchweg positives Echo zu den neuen Verhandlungen kommt von den Kommunen ringsum, Behörden und Einrichtungen, die den Triathlon erhalten wollen.

Dirk Protzmann, Amtsdirektor Joachimsthal, erklärte, man unterstütze den Triathlon, soweit man das könne. "Doch finanziell sind uns die Hände gebunden. Aber der Triathlon ist doch beste Werbung für Brandenburg, da sollte auch das Land Interesse zeigen."

Der Landessportbund Brandenburg unterstütze hauptsächlich Vereine bei ihren Aufgaben, betont der Vorsitzende Andreas Gerlach. Aber vielleicht gebe es auch für den Triathlon Möglichkeiten. "Tatsächlich gibt es derzeit Überlegungen, um das Landesmarketing noch zu verbessern. Dazu gibt es eine Stabstelle in der Landeskanzlei, in der ich auch mitarbeite, die über Maßnahmen berät, die durchaus auch im sportlichen Bereich liegen könnten".

Oliver Köhler, Pressesprecher der Kreises, sagt auch weiterhin volle Unterstützung in behördlichen Dingen zu, doch finanziell könne die Kreisverwaltung nicht mehr tun. Dafür bräuchte es politischen Willen durch den Kreistag. Jedoch bezeichnet er den Triathlon als Chance für die ganze Region.

"Der Werbellinsee-Triathlon ist zweifelsfrei eine der wichtigsten Sportveranstaltungen in der Region", macht auch Ron Jordan vom Kreissportbund Barnim (KSB) deutlich. "Wir unterstützen ihn schon seit Jahren und würden es auch in Zukunft tun". Gleichzeitig macht er aber auch klar, dass der KSB keinen finanziellen Spielraum hat, um diese Veranstaltung in dieser Weise mehr zu unterstützen.

Reinhard Meier, Geschäftsführer der Europäischen Jugendbegegnungsstätte, betont die Wirksamkeit der öffentlichen Werbung für die Region durch den Triathlon. "Er hat einen großen Effekt, den wir auch im Nachgang der Veranstaltung jedes Mal spüren. Für den ganzen Landkreis ist der Triathlon eine fruchtbringende Sache".

"Der Werbellinsee-Triathlon ist eine große sportliche Bereicherung unserer Region, die ihresgleichen sucht", findet auch der Bernauer Triathlet Robert Engelhardt, der inzwischen das Sponsoring beim Liepnitzsee-Triathlon übernommen hat. "Es wäre ohne Frage ein großer Verlust, wenn Petko Beier die Segel streicht."