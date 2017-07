Präsidentenwechsel bei den Lions

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Daniel Priebs hat das Zepter für den Lions Club in Brandenburg an der Havel von Vorjahres-Präsident Lothar Dobler übernommen. Somit steht der Club 2017/18 wahrlich unter einem guten Stern: Priebs verantwortet als Verkaufsleiter das Pkw-Geschäft der fünf Standorte der Mercedes Jürgens GmbH Brandenburg von Wittstock bis Bad Belzig. Er will sowohl die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger fortführen als auch neue Akzente setzen. Schwerpunkte der monatlich stattfindenden Clubabende werden neben der Absicherung der laufenden Aktivitäten auch Zukunftsthemen wie die Mitgliedergewinnung und ein stärkerer Austausch im Club sein. Mit der Organisation des Benefizkonzertes "Brandenburgische Wassermusiken" 2017 war er schon im Vorfeld seiner Präsidentschaft stark eingebunden und wird nun im ersten Monat seiner Amtszeit die Umsetzung verantworten.