Erst Happy Birthday, dann Tschaikowski

Joachimsthal (MOZ) Mitten in der Nacht vor ihrem Konzert sind Sergei Efaev und sein St. Petersburger Jugendorchester in Joachimsthal angekommen. Doch waren den Musikern beim Auftritt in der Schinkelkirche keine Reisestrapazen anzumerken. Das lag vielleicht auch am herzlichen Empfang.

Während sich die Joachimsthaler mit Regenschirmen auf den Weg zur Schinkelkirche machen, werden im Pfarrhaus gegenüber Kerzen angezündet. Weil es 19 sein müssen, wurden sie auf zwei Geburtstagstorten verteilt. Sergei Efaev sitzt in Jeans und grauem Kapuzenpulli am Flügel und stimmt das wohl bekannteste russische Geburtstagslied an. Gerhard Schöne hat es einst übersetzt. "Denn Geburtstag hat man leider nur einmal im Jahr" heißt es darin. Natürlich wird im Pfarrhaus nun auf Russisch gesungen. Und weil die Strophen des Liedes nicht ausreichen, um alle Dochte brennen zu lassen, wird gleich noch "Happy Birthday" angestimmt. Ariana heißt das Geburtstagskind, spielt die Bratsche und wird am Abend die erste Solistin des Konzerts in der Schinkelkirche sein.

Aufregung ist keine zu spüren. Die Abendgarderobe liegt noch in den Koffern. Handy-Videos werden gedreht. Es gibt Tee. Hier und da stehen Rucksäcke herum. Das Pfarrhaus ähnelt einer Jugendherberge. Und genauso scheint es Pfarrerin Beatrix Spreng zu gefallen. "So etwas Verrücktes", sagt sie auch in ihrer kleinen Ansprache vor dem Konzert. Spreng liebt das Gewusel, das Miteinander, die Improvisation. Diesen Sommer begibt sie sich mit einem Bus voller Jugendlicher des Projekts "Bands auf festen Füßen" auf Kroatienreise. Nun will sie den Gästen aus Russland den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Am Nachmittag wurde gegrillt und Schwäne auf dem Grimnitzsee gefüttert. Viel Aktionsraum lässt das schlechte Wetter den Besuchern aus Russland nicht.

Doch die 15 Mädchen und sieben Jungs im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren scheinen ausgeglichen, lachen viel. Untergebracht sind sie bei Gastfamilien. Wie schon im vergangenen Jahr, als der in Joachimsthal lebende Musiker David Robert Coleman spontan den ersten Auftritt der St. Petersburger in der Kirche organisierte, haben sich viele Bewohner der Stadt bereit erklärt, Jugendliche zu beherbergen.

Die erste Nacht aber schliefen die meisten im Pfarrhaus. Erst gegen 3.30 Uhr waren sie angekommen. Zwei Konzerte in Frankreich und eines in der Nähe von Köln liegen hinter ihnen. Dann wurde ihr Reisebus aus dem Verkehr gezogen, weil er nicht den deutschen Sicherheitsstandards entsprach. Mit neuem Gefährt und reichlich Verspätung ging es nach Joachimsthal. Belgien ist die nächste Station. Nächsten Mittwoch wollen sie alle wieder zurück in der Heimat sein.

Dirigieren muss Sergei Efaev seine Schützlinge nur auf der Bühne. Die Reise mit einer Gruppe pubertierender Musiker sei kein Problem. "Ich liebe das", sagt er auf Englisch. Es sei Hobby und Beruf in einem. Seinem Orchester würde er immer einimpfen, dass sie ein Team sein müssen. Das berichtet die 15-jährige Cellistin Ivetta Schevela. Zum zweiten Mal ist sie auf einer Konzertreise dabei. Die Älteste unter den Musikern ist die 28-jährige Sopranistin Ekaterina Miftakhova. Drei Stücke wird sie am Abend singen und das Publikum angesichts ihrer zierlichen Person mit einer beachtlichen Stimmgewalt in Erstaunen versetzten. Sie wird ebenso beeindrucken wie das akkurate Zusammenspiel des jungen Ensembles und die Solisten an den Instrumenten.

Lümmelten sie eben noch leger gekleidet im Pfarrhaus, haben sie sich nun in schwarze Abendgarderobe geworfen und folgen den stillen Kommandos ihres musikalischen Leiters. Fast 200 Gäste haben auf den Kirchenbänken Platz genommen. Ein paar hätten noch ins Gotteshaus gepasst. Das Konzert ist diesmal in das dreitägige Klassikfestival "Musik-Raum" eingebettet, das am Donnerstag mit einem Flötenkonzert in der Weißen Villa am Biorama-Turm seinen Abschluss fand. Betreiberin Sarah Phillips fungiert an allen Abenden als Veranstalterin. Schon in ihrer kurzen Ansprache geben sie und Pfarrerin Beatrix Spreng sich voller Begeisterung fürs junge Orchester und für die Joachimsthaler, die am Gelingen beteiligt waren.

Das Publikum applaudiert frenetisch. Vor allem die Arien sowie Mourice Ravels "Pavane für eine tote Prinzessin" werden lautstark beklatscht. Trotz flackernder Deckenlampe und Rissen im Kirchenhimmel hält das Gotteshaus der mitreißenden Musik und der Begeisterung stand. Sollten die St. Petersburger im nächsten Jahr für ein drittes Konzert wiederkommen, dürften sie in etwas glanzvollerem Ambiente spielen. In den nächsten Monaten wird die Schinkelkirche zugesperrt. Nach dem Dach steht nun die Innensanierung an.