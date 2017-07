Die fette Henne im Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Aus fünf Klassen kamen rund 120 Jungen und Mädchen, um an 17 Stationen ihr Können zu beweisen. © MOZ/Oliver Voigt

"Die Gäste sind bei uns fürs Wetter zuständig - ihr habt es super getroffen: Die Sonne scheint, erst nachmittags soll der Regen kommen." Mit diesen Worten begrüßte Christiane Marko, die Leiterin der Waldschule Schwedt, Fünftklässler aus den Grundschulen "Astrid Lindgren" und "Am Waldrand" zu den Waldjugendspielen. Seit über zwei Jahrzehnten gibt es diesen Wettbewerb - für Christiane Marko war es der letzte. Deshalb kam Bürgermeister Jürgen Polzehl zur Eröffnung auch mit Blumen, um herzlich Danke für das jahrelange Engagement zu sagen.

Dann ging die Tour durch den Forst unweit des Stadtteils Am Waldrand los. Seit sechs Uhr hatten Mitarbeiter der Oberförsterei Milmersdorf, zu der das Revier Berkholz gehört und deren Chefin Heidrun Koch ebenfalls angereist war, und Helfer 17 Stationen auf einem etwa einen Kilometer langen Rundweg aufgebaut. Für die mit Tiernamen versehenen rund 20 Gruppen galt es, Wissen um den Wald, seine Pflanzen und Tiere genauso abzurufen wie ganz praktisch tätig zu werden: beim Sommerski-Laufen, Zielwerfen mit Kienäpfeln oder dem Schreiben eines kleinen Gedichtes. In gerade einmal fünf Minuten entstanden tatsächlich richtig kleine Kunstwerke.

Auch die Lehrer, die außer Konkurrenz eine eigene Gruppe bildeten, strengten sich hier und an allen anderen Stationen mächtig an (ihr Gedicht steht exemplarisch am Ende dieses Beitrags).

Jede Station hatte ihren Betreuer. Da begrüßte Zehntklässlerin Lisa Kabelitz die Grundschüler beim Zielwerfen, war der bereits 77-jährige ehemalige Revierförster Hans-Jürgen Rindt für den Wettbewerbsteil "Wer bin ich?" beim Erkennen von Tieren des Waldes zuständig oder konnte man bei Andreas Thonig Dinge aus einer Kiste erfühlen, die irgendwie mit dem Thema Wald zu tun hatten.

Thonig, der selbst als Fünftklässler einmal die Waldjugendspiele miterlebt hatte, gab diesmal zusammen mit zwei weiteren "Wald-Musikern" auf dem Horn zum Start das Signal "Begrüßung" zum Besten und zog so gleich mal die Aufmerksamkeit der Jungen und Mädchen auf sich - es gab auch den verdienten Beifall. Von Station zu Station führte der Weg.

Nicht so einfach war, Rindenschäler und andere Geräte der Waldarbeit zu identifizieren. Von einem "Göttinger Fahrradlenker" (ein Pflanzspaten) hatte bis dahin wohl niemand etwas gehört. Und auch die "Fette Henne" (ein Pilz) aus Rainer Kallenbachs Wildquiz war nur wenigen bekannt. Geräusche des Waldes an der Station von Peter Lamprecht zu erkennen, war ebenfalls alles andere als einfach. Recht geschickt stellte sich die "Biber"-Gruppe beim Zuordnen von Blättern und Früchten der Waldbäume an. Auch das Thema Waldbrand wurde nicht ausgespart.

Im Biologie-Unterricht hatten sich die Mädchen und Jungen gut auf diesen Tag vorbereitet - und so waren alle gespannt, als es gegen Mittag zur Siegerehrung ging. Es wurde sehr knapp: Gewonnen hat die Gruppe "Kolkraben" aus der Lindgren-5c (137,5 Punkte) vor den beiden 5b-Gruppen von der Waldrandschule, den "Eichhörnchen" (135,4) und den "Bibern" (133,6). Die 50-Euro-Sonderprämie des Bürgermeisters für die beste Klasse gingen an die 5a der Waldrand-Grundschule.