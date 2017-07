Kleine Talente vor großer Leinwand

artikel-ansicht/dg/0/

Selbstverliebt, zum Brechen reich und ständig im Wohlstandsstress sind diese Städter. "So ein Haushalt mit 200 Sklaven macht wirklich jede Menge Arbeit", stöhnt eine der Damen im Glitzergewand.

Ausgerechnet er soll nun die Protzgesellschaft in der Stadt Ninive bekehren? "Denkst du, ich bin lebensmüde? Die bringen mich doch um", erklärt Jona einem Freund. "Das kann er echt vergessen", zürnt der Blondschopf in der braunen Kutte. "Ich geh' nicht nach Ninive!"

Mit "Er" ist Gott gemeint. Und Jona, der Prophet, soll in seinem Auftrag die Bewohner Ninives vor die Wahl stellen: Ihre Lebensweise radikal zu ändern - oder mit anzusehen, wie ihre Stadt zum Trümmerhaufen wird.

Am Mittwochnachmittag im Kino ist Luca der Prophet. Bevor sich die Dinge entwickeln und auch der Wal ins Spiel kommt, stehen der Achtjährige mit Headset und die anderen 25 Hortkinder von der Musiktheater-AG ihrer Schule in einem winzigen Raum neben der Movie Magic-Bühne. Aufgeregt sind alle, nicht nur der Hauptdarsteller, der Jona schließlich mit einer schönen Portion Trotz spielt. Er habe vor Lampenfieber nicht schlafen können, berichtet Arthur (6), der vor der Pause als Kapitän und danach als Soldat auftritt - "weil ich immer alles richtig machen will."

Ein halbes Jahr lang, einmal in der Woche, haben die Kinder vom Hort der Kinderakademie, der evangelischen Grundschule in Trägerschaft der Johanniter, intensiv an ihrem Bühnenstück gearbeitet. "Es ist eine biblische Geschichte", erläutert Johanna (8), die bereits in ihrem dritten Musical mitwirkt. In jedem Jahr stellt das Ensemble ein kleineres Singspiel zu Weihnachten und ein größeres Stück zum Schuljahresende auf die Beine. Das ist viel Arbeit, räumt Sergej Sazonov-Forbrig ein. "Ich finde es toll, Talente zu entdecken", sagt der Horterzieher, Musik- und Religionslehrer und musikalische Kopf der Gruppe aber auch. "Auf der Bühne denkt man oft, da stehen ganz andere Kinder als man im Unterricht erlebt."

Die Instrumentalbegleitung der Chorlieder kommt vom Band. Forbrig hat sie angepasst und auch die zum Teil anspruchsvollen Sprechrollen mit den Kindern einstudiert. Erzieherin Marei Preißel hat ihn in allem unterstützt und mit den Kindern die Kulissen gebaut. Riesige Kartons wurden zu wendbaren Bühnenbildern, die mal das tosende Meer, mal die prächtige Stadtsilhouette zeigen - effektvoll ergänzt von Bildern, die über die große Leinwand flimmern.

Mit Hingabe und ansteckender Begeisterung zeigen die Kinder, wie Jona sich Gottes Auftrag entziehen will, ein Schiff besteigt, in Seenot gerät, von einem Wal verschluckt und wieder ausgespuckt wird und schließlich doch nach Ninive zieht. Musical-Leiter Forbrig ist die Erleichterung anzumerken, als die Kinder noch ausgelassen zu ihrer Zugabe tanzen und alles gut über die Bühne gegangen ist.

"Es war super", sagt Kerstin Düsterhöft, deren Tochter mitgespielt hat. "Wie viel Herzblut die Pädagogen da reinstecken - das ist schon beeindruckend." Hauptsächlich Eltern, Geschwister und Lehrer sitzen im vollen Saal. "Ist dafür eigentlich ein Film ausgefallen?", fragt sich jemand im Publikum. Und richtig - gleich auf mehrere Leinwandvorstellungen hat das Filmhaus an dem Nachmittag verzichtet. Eine Selbstverständlichkeit, findet Kino-Mitarbeiterin Karola Weißflog. "Es ist eine tolle Veranstaltung. Wir wollten das Projekt unterstützen", sagt sie.

Zum Ende des Stückes bleibt offen, ob die Bewohner von Ninive nun wirklich ihr Leben ändern. Für die Darsteller von der Kinderakademie hofft Musicalleiter Sergej Sazonov-Forbrig jedenfalls, dass sie auch menschlich einiges mitgenommen haben. "Frieden stiften, wenn andere streiten, zu lernen, dass nicht Reichtum und Macht zählen, sondern dass man aufeinander achtet - das ist doch wichtig", sagt er.