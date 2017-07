Mit 30 km/h durch die Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Die Lärmaktionsplanung gehört zu den Pflichtaufgaben der Gemeinden. Im Zuge der Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union haben sie entsprechende Emissionen an Hauptverkehrsstraßen zu untersuchen. Für den Fall, dass Einwohner betroffen sind, müssen geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation eingeleitet werden. Als Grenzwerte gelten 65 dB (A) für den Lärmpegel Tag (0 bis 24 Uhr) und 55 dB (A) für den Lärmpegel Nacht (22 bis 6 Uhr).

In Ahrensfelde wurden bereits Ende 2015 an acht Standorten die Messungen durchgeführt. Weitere Untersuchungen ergaben sich anschließend für die Dorfstraße, die Freienwalder Chaussee, die Bernauer Straße, die Karl-Marx-Straße sowie die Landsberger Chaussee. Dort wurden jeweils mehr als 8200 Kraftfahrzeuge innerhalb von 24 Stunden registriert. Nach Angaben der Planer sind insgesamt 331 Einwohner von Werten oberhalb von 65 dB (A) (ganzer Tag) betroffen. 34 Ahrensfelder sind es in der Nacht (Werte oberhalb von 55 dB (A).

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Kommune einige Maßnahmen durchgeführt, die zu einer Lärmminderung führen. Dazu gehören beispielsweise eine Schutzwand entlang der Biberstraße/Kaufpark Eiche, die Geschwindigkeitsabsenkung auf 30 km/h in Wohngebieten und in der Ortslage Mehrow sowie der Bau von Fahrradabstellanlagen an den Haltepunkten der Regionalbahnlinie in Rehhahn und Blumberg (Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs).

Die Planer der brenner BERNARD ingenieure GmbH empfehlen darüber hinaus einige kurzfristige Lösungen, die innerhalb der nächsten fünf Jahre umgesetzt werden sollen. So könnte zum Schutz des geplanten Neubaugebietes Kirschenallee eine Lärmschutzwand entlang der B 158 gebaut werden. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, auf der stark frequentierten Dorfstraße eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in den Nachtstunden zu prüfen. In dieser Zeit könnten auch die Verkehrsabläufe durch Abschalten der Lichtsignalanlagen flüssiger gestaltet werden. "Der Verkehrsbelastung am Brennpunkt Dorfstraße in Ahrensfelde kann langfristig nur mit der geplanten Ortsumgehung wirksam begegnet werden", macht jedoch Hannes Fritz vom Planungsbüro deutlich. Für den Fall der Realisierung wird ein P+R-Parkplatz am S-Bahnhof Ahrensfelde vorgeschlagen.

Außerhalb der Schwerpunktbereiche gibt es weitere kleinere Vorhaben, die im Lärmaktionsplan verankert sind. Dazu zählen der Bau einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof Ahrensfelde Friedhof, die Schaffung eines Radweges entlang der Elisenauer Straße/Bernauer Chaussee als Verbindung zwischen Blumberg und Bernau sowie Aufpflasterungen auf der Helgolandstraße (Knotenpunkte Saar- und Rheinstraße). In Lindenberg ist zudem vorgesehen, im Bereich Karl-Marx-Straße/Bernauer Straße einen Kreisverkehr einzurichten, um den Verkehr flüssiger zu machen.

Die Lärmaktionspläne sind alle fünf Jahre zu überprüfen und zu aktualisieren.