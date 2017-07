Kreis gibt Reserveunterkunft auf

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Sporthalle des Oberstufenzentrums am PCK steht wieder voll für den Sportunterricht und Vereinssport zur Verfügung. Das bestätigte der Landkreis auf Anfrage. Die letzten Bewohner waren zwar schon im März 2016 ausgezogen und in andere Notunterkünfte verlegt worden. Bis Anfang dieses Jahres hatte der Kreis die Halle jedoch als strategische Reserve vorgehalten.

Alle Betten und Einrichtungen der Notunterkunft waren vor Ort geblieben für den Fall, dass es erneut eine so große Zuweisung von Flüchtlingen gibt wie im Herbst 2015. Die Einrichtung wurde zusammengeschoben, um die Sporthalle wenigstens zu einem Teil wieder für den Sportunterricht der Schüler am Oberstufenzentrum nutzen zu können.

Mit der Entscheidung, in Schwedt dauerhaft nur noch eine Asylunterkunft vorzuhalten, und zwar den Wohnblock Flemsdorfer Straße, entschied der Kreis, nun auch die Reserve aufzugeben. "Wir haben die Halle vollständig beräumt, die Räume teilweise neu gemalert und notwendige Reparaturen bei den Sanitäreinrichtungen vorgenommen", erklärte Uwe Falke vom Schulverwaltungsamt des Kreises. Größere Schäden gab es seinen Angaben zufolge nicht. Der Hallenboden, der bei zahlreichen Notunterkünften in Berliner Sporthallen anschließend komplett erneuert werden musste, blieb in Schwedt weitgehend unversehrt. Der Kreis hatte vorsorglich Unterlagen unter die Bettpfosten gelegt und die Stellwände nicht am Boden, sondern an den Betten verankert. Lediglich einzelne Spielfeldmarkierungen mussten erneuert werden.

Für die Fußballer, Bogenschützen und andere Sportvereine, deren Hallenzeiten 2015 wegen der Notunterkunft überraschend gekündigt wurden, können nun wieder Trainingszeiten beantragen. Sie hatten so lange mit Kompromissen und Einschränkungen andere Hallen und Zeiten genutzt.