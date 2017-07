Streit geht in die nächste Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Der Streit um den Ausbau des Finowfurter Fachmarktzentrums schwelt schon lange. Am Mittwochabend haben sich nun die Schorfheider Gemeindevertreter einstimmig für den neuen Entwurf des Bebauungsplans ausgesprochen. Die Stadt Eberswalde reagiert mit Kritik.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588760/

Die beschlossene Fassung des Plans sieht vor, dass drei Einzelhandelsbetriebe zu den bestehenden Anbietern dazukommen. Einer davon soll ein Aldi-Markt werden, die übrigen stehen noch nicht fest. Fest steht jedoch, dass ihr Sortiment nicht "zentrenrelevant" sein darf. Das Angebot sollte also möglichst keine Kundschaft aus Eberswalde abziehen.

Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht betont, dass dies bereits ein Entgegenkommen auf den Nachbarn darstelle. "Wir haben bis zum Schluss Hinweise der Stadt eingearbeitet", sagt er am Donnerstag. Außerdem wäre dem alten Bebauungsplan zufolge noch eine Erweiterung von knapp 1500 Quadratmetern möglich gewesen. "Das haben wir rausgenommen."

Bereits im Februar hatte die Eberswalder Verwaltung, die einen Verlust von Kaufkraft für den Einzelhandel der Stadt befürchtet, ihrerseits einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Demzufolge würde sie sich nicht gegen einen neuen Aldi-Markt sperren, wenn Schorfheide dafür auf die zwei weiteren Fachmärkte gänzlich verzichtet.

Als die Gemeindevertreter nun in Finowfurt zur Abstimmung schreiten, ist auch Silke Leuschner vom Eberswalder Stadtentwicklungsamt unter den Zuschauern. Sie wird Zeugin des eindeutigen Votums für den Bebauungsplan, der die Ansiedlung eines Lebensmittelversorgers wie Aldi und zweier zusätzlicher Anbieter nach wie vor vorsieht.

Am folgenden Vormittag reagiert die Eberswalder Verwaltung mit einer Pressemitteilung. "Die Stadt Eberswalde bedauert, dass sich die Bemühungen um eine beiderseits verträgliche Lösung nicht in der Planung der Gemeinde widerspiegeln", heißt es darin. Zum Kompromissvorschlag stünden die Verwaltung und die Stadtverordneten nach wie vor. Sie "appellieren an die Vertreter der Nachbargemeinde, diesen konstruktiven Weg gemeinsam zu gehen und nicht das Planverfahren durch lange Auseinandersetzungen zu erschweren, zu verzögern und gegebenenfalls zu gefährden".

Diese Auseinandersetzungen könnten in Zukunft auch eine juristische Dimension bekommen. Zunächst jedoch liegt die beschlossene Fassung des Bebauungsplans öffentlich aus. Eigentlich nur vier Wochen lang, doch da das Ende dieser Frist mitten in die politische Sommerpause fallen würde, haben sich Eberswalde und Schorfheide darauf geeinigt, sie bis in den September hinein zu verlängern.

In dieser Zeit sind öffentliche Instanzen dazu aufgerufen, eine Stellungnahme abzugeben - auch die Stadt Eberswalde. Mit den Einwänden beschäftigen sich anschließend die Schorfheider Gemeindevertreter. Für den Fall, dass die Pläne auch danach noch mehr als nur einen Aldi vorsehen, steht laut Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner zu befürchten, "dass es wieder eine gerichtliche Auseinandersetzung darüber geben wird. Und die dauert Jahre", wie sie am Donnerstag sagt.

Eberswaldes Hauptargument gegen die geplante Erweiterung ist ein sogenannter raumordnerischer Vertrag von 2002. Darin hat Eberswalde einem damaligen Ausbau von Real zugestimmt unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde auf sonstige Erweiterungen des Fachmarktzentrums verzichtet. Nach Ansicht der Gemeindevertreter von Schorfheide haben sich die Rahmenbedingungen inzwischen allerdings grundlegend verändert.

Auf das Schreiben aus Eberswalde reagiert die Verwaltung in Finowfurt irritiert. "Die Art und Weise der Reaktion ist sehr befremdlich", sagt Uwe Schoknecht. Ein Ende der Gespräche sieht er aber nicht gekommen: "Wir sind weiter dialog- und gesprächsbereit."