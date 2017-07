Parkhaus für Friedenstal erneut im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits seit 2012 macht sich die Bernauer SPD für mehr Stellplätze am S-Bahnhof Friedenstal stark. Nicht nur Berufspendler aus der Stadt, sondern auch aus Nachbarkommunen nutzen auf ihrem Weg zur Arbeit in Berlin den Haltepunkt, um vom Auto auf die S-Bahn umzusteigen. Wochentags gegen 7 Uhr sind die Stellflächen bereits dicht, ebenso wie die Straßenränder in den benachbarten Wohnvierteln.

Vor 14 Tagen eskalierte die Situation. An dem Freitag regnete es in Strömen. "So sind auch die Pendler, die normalerweise mit dem Rad zum S-Bahnhof kommen, auf das Auto umgestiegen", erzählt Stadtverordneter Jürgen Althaus (SPD). Die Fahrzeuge standen kreuz und quer auf dem Parkplatz in Friedenstal. Diejenigen, die nach getaner Arbeit in Berlin am Nachmittag in ihr Auto steigen wollten, um nach Hause zu fahren, hatten keine Chance. "Da ging nichts mehr - weder vor noch zurück", schildert der 70-Jährige seine Beobachtungen. Letztlich musste die Polizei geholt werden, um die Lage zu klären.

Die jüngste Stadtverordnetenversammlung nutzte Althaus nun, um mal wieder nach dem Stand der Dinge in Sachen Parkplätze am S-Bahnhof Friedenstal zu fragen. Immerhin waren bereits im Jahre 2013 im städtischen Haushalt Gelder für die Planung einer Parkpalette eingestellt worden. Das Ziel, versicherte Bauamtsleiterin Simone Rochow damals schriftlich, sei es, "dass eine große Anzahl an Pkw-Stellplätzen und Fahrradabstellanlagen errichtet werden kann".

Baulich hat sich seitdem auf dem Gelände (fast) nichts verändert. Lediglich eine (von seit Jahren zugesicherten) zwei neuen Fahrradabstellanlagen ist aufgestellt worden. Auch von der Ankündigung des Stadtplanungsamtes, dass im Zuge einer Bebauung des Nachbargeländes "Zepernicker Chaussee/Lenastraße" mit dem Investor über eine mögliche Beteiligung an den Kosten für die Parkpalette verhandelt werde, haben die Bernauer Stadtverordneten nie wieder etwas gehört. Im Gegenteil: Auf die Frage im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss nach dem Stand dieser Verhandlungen wunderte sich Stadtplanerin Sylvia Hirschfeld: "Was soll das denn sein?"

Bürgermeister Stahl suchte in der Stadtverordnetenversammlung gar nicht erst nach Ausflüchten. Die Verwaltung habe das Parkhaus für Friedenstal aus den Augen verloren, gab er zu. Das habe mit der enormen Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter des Baudezernats zu tun, erklärte Stahl. Man werde jetzt nach privaten Anbietern suchen, die Planung und Bau des Parkhauses übernehmen. Im September will der Bürgermeister den Stadtverordneten bereits erste Ergebnisse vorlegen.