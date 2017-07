artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Tourismusverein Scharmützelsee hat sein Souvenirangebot, das er für Besucher in Bad Saarow bereithält, erweitert. In der Gäste-Info im denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude sind ab sofort Postkarten mit neuen Motiven erhältlich.

Neue Postkarten mit Motiven aus Bad Saarow: Heike Treptau (links) und Ute Hintze von der Gäste-Info im Bad Saarower Bahnhof. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen bis 16 Uhr. Jede Postkarte kostet 50 Cent.

"Wir haben schon viele verkauft, die Resonanz ist sehr gut", sagt Mitarbeiterin Heike Treptau. Die Karten zeigen den Bahnhof, sehenswerte Bauwerke der alten Villenkolonie, den Wasserturm, das alte Moorbad (heute Saarow-Centrum), die Therme und mehr. Auf jeder der Karten sind mehrere kleine Motive zu sehen. "Unsere Erfahrung zeigt, dass viele unserer Gäste speziell Karten mit mehreren kleinen Bildern wünschen", sagt Heike Treptau.

Zu den Abnehmern zählten vor allem ältere Kunden, denen Urlaubsgrüße in elektronischer Form via Facebook oder Whatsapp noch fremd seien, sagt sie. Als Service bietet die Gäste-Info Postkarten-Käufern auch die passenden Briefmarken zu 45 Cent je Stück an. Die Karten kosten einheitlich 50 Cent.