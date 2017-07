Umzug durch Fürstenberg: Feuerwehr feiert 125-Jähriges

artikel-ansicht/dg/0/

Am 19. August soll es soweit sein. Gegen 10 Uhr wird sich an diesem Tag der Umzug am Fürstenberger Marktplatz in Bewegung setzen. Ziel ist die Feuerwache am Kreuzdamm. "Neben den anderen Ortswehren sind auch die Kameraden von ringsum eingeladen, also Gransee, Zehdenick, Rheinsberg, Neustrelitz und Lychen", so Stadtbrandmeister Dirk Stolpe. "Unsere Partnerwehr aus Wilster haben wir natürlich auch eingeladen."

Während der Großteil der am Umzug beteiligten Technik anschließend auf der Freifläche südlich der Wache geparkt wird, soll vor und neben dem Gebäude das eigentliche Festtreiben stattfinden. Für 11 Uhr ist die feierliche Eröffnung vorgesehen.

Ihre Kraft beweisen müssen die Kameraden dann bei zwei Durchgängen TLF-Ziehen. Welche Mannschaft zieht das Tanklöschfahrzeug (TLF) am schnellsten über die Distanz?

Ab 14 Uhr kann dann der Nachwuchs zeigen, was er gelernt hat. Die Jugendfeuerwehr, aber auch die Brandschutz-AG der Kita "Kleine Strolche" stellen sich einem Löschangriff Nass. Die Kita-Kinder wollen anschließend, ab 15 Uhr, auch das Publikum mit einem kleinen Programm unterhalten. Zu Kaffee und Kuchen gibt es außerdem Drehorgelmusik. Für 16.30Uhr sind Schauvorführungen der Feuerwehr angekündigt. Was genau das Publikum zu sehen bekommt, wollte Dirk Stolpe allerdings noch nicht verraten. Ab 20 Uhr wird zum Tanz aufgelegt.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Jugendclub "Treff ´92" mit einer Hüpfburg und Kinderschmicken, dem MC Fürstenberg mit einer Quadstrecke und dem SV Fürstenberg mit einer Torwand. Die Polizei und der Rettungsdienst des Landkreises sind ebenfalls mit Fahrzeugen vor Ort.