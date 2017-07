Diebstahl durch die Datenleitung verdoppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Einbrecher kommen in Brandenburg immer öfter übers Internet. Die Zahl der Hackerangriffe auf Firmen hat sich 2016 im Vergleich zu 2010 mehr als verdoppelt. "Das ist enorm", sagt Thomas Herrschelmann vom Arbeitskreis Unternehmenssicherheit Brandenburg. Vor allem Industrie und Dienstleistungsbranche sind betroffen.

Diese Daten stammen aus einer Umfrage unter Firmen in der Region Berlin-Brandenburg, die von den vier ansässigen Industrie-und Handelskammern (IHK) durchgeführt wurde. Von 6200 Befragten gaben rund 1700 Auskunft. Im Unterschied zur Polizeistatistik, die angezeigte Delikte verzeichnet, berichten Firmen hier auch über Fälle, die sie nie angezeigt haben. Rund 90 Prozent aller Hackerangriffe und zwei Drittel der Diebstähle werden nach der Erhebung nicht gemeldet.

Allerdings fragt die Studie nur nach Fakten, sie analysiert keine Hintergründe. Deshalb kann Herrschelmann die Gründe nur vermuten. Bei Hackerangriffen könnten die geringe Aufklärungsquote, Sorge um Geschäftsschädigung durch Bekanntwerden oder Versicherungskonditionen eine Rolle spielen. Wobei die Firmen in der Grenzregion eher bereit sind, Anzeige zu erstatten, als jene in Berlin. Was Herrschelmann als eine Bitte um Hilfe interpretiert, weil sich die Menschen in der Grenzregion doch "ein bisschen abgehängt und allein gelassen" fühlen. Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg, appelliert an die Firmen, Hackerangriffe anzuzeigen, auch um einen entsprechenden Druck auf die Polizei zu erzeugen, genug Ermittler dafür bereitzustellen.

Auch wenn digitale Wegelagerei am stärksten steigt, führen insgesamt Vandalismus, Sachbeschädigung sowie Diebstahl die Statistik weiter vor den Hackerangriffen an. Allerdings sind sowohl Diebstähle als auch Einbrüche in der Grenzregion - im Gegensatz zu Berlin - im Vergleich zu 2014 zurückgegangen. Der Baumaschinen-Klau zum Beispiel hat laut IHK nachgelassen. Das könnte an einer besseren Information zur Vorbeugung liegen. Eine weitere Ursache sehen die Kammern in der verstärkten Präsenz der Polizei in Grenzgemeinden. Alarmierend ist hingegen laut Schülke das Ausmaß, dass Zechprellerei angenommen hat.

Was die IHK-Vertreter bei dieser Umfrage erstaunt hat, ist, dass die Energieversorgung hinter Kriminalität und Fachkräftemangel plötzlich auf Platz drei der wichtigsten Probleme für die Firmen rangiert. Eine Erklärung dafür liefert die Studie allerdings nicht.