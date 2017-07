Costa Cordalis nach Sturz im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

«Bild» zitierte den Sänger am Donnerstagabend mit den Worten: «Ich kam morgens aus der Badewanne, als ich plötzlich wegrutschte. Ich hatte starke Schmerzen. Aber meine Frau Ingrid und ich haben sofort entschieden, die nächste Linienmaschine nach Hamburg zu nehmen. Ich traue den Ärzten in Spanien nicht.» Wegen des G20-Gipfels seien sie aber kaum mit dem Taxi vom Flughafen zur Klinik gekommen. Nach eigenen Angaben hat Cordalis noch immer starke Schmerzen.

Sein Sohn Lucas Cordalis sagte von Mallorca aus dem Berliner Sender Radio B2 - Deutschlands Schlagerradio: «Er hat sich richtig weh getan...» Abgesagt wurde deshalb ein gemeinsamer Auftritt von Costa und Lucas Cordalis an diesem Samstag beim Open-Air-Konzert «Radio B2 SchlagerHammer 2017» auf der Rennbahn Berlin-Hoppegarten. «Man konnte das nicht noch nach hinten schieben, um die Show irgendwie durchzuziehen», sagte Lucas Cordalis mit Blick auf die Operation.

Cordalis selbst sagte «Bild», er habe Glück im Unglück gehabt: «Ich hätte mir auch das Genick brechen können wie mein Freund Gunter Gabriel. Das hat mich sehr mitgenommen.» Er wolle nun erst einmal in Deutschland bleiben und hier eine Reha machen. «Am liebsten an der Nordsee in St. Peter Ording.»