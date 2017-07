Therapiehündin im Unterricht

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) 21 Lehrerinnen und 3 Lehrer an der Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf haben jetzt eine tierische neue Kollegin: die Hündin Auri.

"Schulhund Auri" steht allzu bescheiden auf ihrem Geschirr. Denn die einjährige LabradorMix-Hündin hat gerade eine achtmonatige Ausbildung zur Therapiehündin absolviert. Ihre Anwesenheit in der Klasse soll auf die Kinder anregend und beruhigend zugleich wirken. Eingesetzt wird Auri bisher einmal in der Woche bei den Erst- und Zweitklässlern in einer Flex-Klasse.

Bei den Jungen und Mädchen hat sich schon nach wenigen Unterrichtsstunden die erste Aufregung gelegt. Auri sitzt mal nur neben einem Kind, mal dürfen einige mit ihr spielen, dann wieder nehmen die Kinder Rücksicht auf sie. Gegenseitiger Respekt ist vorhanden. Die Kinder lernen, sich ruhiger im Raum zu bewegen, und die kinderfreundliche Hündin gewöhnt sich an die vielen Menschen um sie herum.

Ihre Besitzerin ist Andrea Lange, die Klassenlehrerin der Flex-Klasse. Sie hat Auri als achtwöchigen Welpen aus dem Tierheim geholt und sich vorgenommen, mit ihr in die Hundeschule zu gehen. "Da haben wir uns mit unseren Interessen magisch angezogen", sagt Schulleiterin Ilona Petrausch, die sich schon theoretisch mit dem Einsatz von Therapiehunden beschäftigt hatte und das Angebot der Kollegin gern angenommen hat, Auri mitzubringen.

Anfängliche Bedenken der Eltern hätten sich schnell ausräumen lassen, mögliche Allergien wurden abgefragt, so die Schulleiterin. Auch die Behörden und die Versicherung hätten dem Anliegen keine Hürden in den Weg gelegt.

In etwa 300 Schulen in Deutschland würden bisher Therapiehunde eingesetzt, weiß Andrea Lange. Im Land Brandenburg werde diese Form der Unterstützung im Unterricht aber noch selten genutzt. "Wir können das jedenfalls empfehlen", sagt Schulleiterin Petrausch. "Auf das Verhalten der Kinder hat sich Auri schon jetzt sehr positiv ausgewirkt." (Seite 6)