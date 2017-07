Berliner Feuerwehr stellt Jahresbilanz vor

artikel-ansicht/dg/0/

In der Innenstadt war die Feuerwehr bei 35 Prozent der Einsätze innerhalb von acht Minuten vor Ort. Vereinbart sind eigentlich 75 Prozent. In den Außenbezirken soll die vorgegebene Zeit in 50 Prozent der Fälle eingehalten werden. Es gelang 2015 nur in 21 Prozent der Fälle. Insgesamt machten Brände 2015 nur 1,6 Prozent der Einsätze aus, Notfälle knapp 84 Prozent.