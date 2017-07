Steuerhinterziehung: Rapper DMX vor Gericht

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Der US-Rapper DMX (46) ist wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung festgenommen worden. «Während er Millionen mit seinen Songs gescheffelt hat, etwa 2003 mit seinem Hit «X Gon' Give It To Ya», ließ DMX davon nichts den Steuerbehörden zukommen», teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft mit.