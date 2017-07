Augsburg-Trainer Baum zufrieden mit Trainingslager und Neuen

artikel-ansicht/dg/0/

«Es hat sich hier schon rentiert und ich denke, wir hatten eine super Zeit. Alle waren mit Begeisterung dabei», sagte der Coach in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen». Mit rekordverdächtigen 41 Akteuren, darunter auch Jugendspieler, hatten Baum & Co. die Vorbereitung auf die siebte Spielzeit des Clubs in der Fußball-Bundesliga vorangetrieben.

Offensivkraft Marcel Heller (Darmstadt 98), Mittelfeldakteur Rani Khedira (RB Leipzig), Torhüter Fabian Giefer (FC Schalke) sowie die Stürmer Michael Gregoritsch (Hamburger SV) und Sergio Cordova (Caracas FC) waren in Mals in Südtirol dabei.

«Das ist so wie in der Schule. Wenn in eine 7. Klasse Neue kommen, müssen sie zunächst auf den gleichen Wissenstand gebracht werden», sagte Lehrer Baum. «Wir haben gesehen, die sind variabel einsetzbar und die Informationen, die wir vorher hatten, haben sich fast zu 100 Prozent gedeckt.»

Spannung verspricht das Duell der Torhüter. Im Trainingslager überzeugten Baum die Keeper Marwin Hitz, Giefer, Andreas Luthe und Ioannis Gelios. Angst vor einer Entscheidung über die Nummer 1 hat der Coach keine. «Wirklich nicht. Ich habe das doch oft in der vergangenen Saison gesehen. Du hast eine Aufstellung im Kopf und im Abschlusstraining verletzt sich einer», sagte der 37-Jährige. «Nein, mir war wichtig, dass in der Torwartgruppe um Trainer Zdenko Miletic ein guter Teamgeist geherrscht hat.» Über einen Wechsel von Hitz wurde schon spekuliert.