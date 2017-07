artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach der Räumung der Potsdamer Fachhochschule am Donnerstagabend ist es in der Nacht ruhig geblieben. Zehn Menschen übernachteten vor dem Gebäude am Alten Markt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem haben die Gegner des geplanten Abrisses mehrere Versammlungen bis Sonntag angemeldet. Genauere Details nannte die Polizei zunächst nicht.