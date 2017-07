6.285 Euro für NeoCams auf Frühchenstation

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (age) 3.000 Euro waren das Ziel, 6.285 Euro sind es am Ende geworden, die Bernadette Hecht von der Brandenburger Bank in dieser Woche nun übergeben konnte. Ein Ergebnis, auf das der sich zu Ende des vergangenen Jahres neu gegründete Verein Kleeblatt um die vier Mitglieder Karin Haberlandt, Christin Helwich, Janine Matzdorf und Janina Pietschmann stolz sein kann. Via Crowdfunding-Kampagne beider Brandenburger Bank startet das erste Projekt der vier engagierten Brandenburgerinnen in Kooperation mit dem Klinikum Westbrandenburg im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel am 1. April unter dem Slogan "Nah und doch Fern" zugunsten der Anschaffung zweier NeoCams auf der Frühgeborenenstation.

"Bei der Vereinsgründung haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, etwas für Kinder und Jugendliche in der Stadt zu tun und passend zur symbolischen Bedeutung des vierblättrigen Kleeblatts ein Stück Glück zurückzugeben. In einem Gespräch mit Herrn Kössel ist dann schnell die Idee der NeoCams geboren", erzählt Janine Matzdorf, Vorstandsvorsitzende des Vereins. Dabei können Eltern, deren Kinder das Licht der Welt viel zu früh erblickt haben, ihnen auch während der vielen Wochen im Krankenhaus nahe sein. Unterwegs als auch von jedem internetfähigem Gerät. "Das ist besonders für Eltern, die langsam in den Alltag zurückfinden müssen, während ihr Baby im Klinikum bleibt, eine unglaublich tolle Sache", freut sich Dr. med. Hans Kössel, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik Westbrandenburg im Städtischen Klinikum. Dass mit den nun zusammengekommenen 6,285 Euro statt der ursprünglich geplanten zwei Betten sogar vier ausgestattet werden können, ist für ihn ein absoluter Grund zur Freude. Zumal Ende des Monats noch einmal 3.000 Euro aus dem Benefizkonzert der Wassermusiken hinzukommen werden, sodass am Ende aller Wahrscheinlichkeit nach sechs der zumeist 16 belegten Betten auf der Frühgeborenenstation im Städtischen Klinikum mit den hochauflösenden Kameras ausgestattet werden können. Alle Intensivbetten mit den NeoCams, die auch in einer Cottbusser und Potsdamer Kliniken schon zum Einsatz kommen, auszustatten, sei jedoch nicht das Ziel, betont Kössel: "Die Kameras sind wirklich nur für eine sehr intensive Phase, in denen die Eltern sich schon wieder um Geschwisterkinder kümmern müssen, in den Beruf zurückkehren oder einfach so weit weg wohnen, dass sie es nicht jeden Tag zu ihrem Kind schaffen, gedacht. Ängste und Sorgen sollen ihnen so genommen werden."

Ein Projekt, das nicht nur die vier Kleeblätter-Frauen und Hans Kössel, sondern auch zahlreiche andere Unterstützer begeisterte. Insgesamt 95 Spender gab es während der Crowdfunding-Aktion, viele davon Großspender. Aber auch Life-Spendeaktionen beim Verein ASC Brandenburg 03, der Physiotherapie Nord, beim Brannes Kids Day und auf der Stadtwerkebühne beim diesjährigen Havelfest zählten zu den Höhepunkten der vergangenen 90 Tage. Immer mit dabei: Lara, ein ehemaliges Frühchen, das als Siebenjährige heute vor Lebenslust trotzt. "Mit ihr an unserer Seite ist es gelungen, ein solch technisches Thema den Menschen emotional begreifbar zu machen", so Karin Haberlandt.

Schon ab Herbst sollen nun die Installationsarbeiten der NeoCams an den Intensivbettchen folgen. Eltern haben sodann kostenfrei und nach Absprache mit dem Klinikum die Möglichkeit, ihre Kinder jederzeit zu sehen - sei es auch nur, um ihnen einen Gute-Nacht-Kuss zu schicken.