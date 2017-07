Volkszither in Bücknitz

artikel-ansicht/dg/0/

Bücknitz (MZV) Alexandre Zindel ist der einzige professionell tourende Autoharpspieler - Volkszitherspieler - und Sänger in Deutschland. Er kombiniert dieses faszinierende, von der Zither abstammende Folk-Instrument mit einer feinen, charaktervollen Stimme in einem abwechslungsreichen Soloprogramm mit bekannten Folksongs, Chansons, Blues und Liedern, mit Geschichten in Deutsch, Französisch und Englisch von langer Tradition und in zeitloser Schönheit. Sein melodiöser Stil und inniger Vortrag sind von der Presse hoch gelobt worden - ebenso wie seine charmante und informative Moderation. Auf der Deutschlandtournee wird die aktuelle CD "La Coeur fait Boum" - Das Herz macht Bumm! - in Akustik-Konzerten der besonderen Art präsentiert.