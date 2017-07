"Gewalt beginnt bei der Ohrfeige"

artikel-ansicht/dg/0/

Der fünfjährige Luca starb im Oktober vergangenen Jahres. Sein Stiefvater würgte und schüttelte ihn, bis er nicht mehr lebte. Lucas Mutter wusste, dass ihr Lebensgefährte gegenüber dem Kind immer wieder gewalttätig wurde, griff aber nicht ein. Fälle wie dieser aus dem niederrheinischen Viersen sind nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker, typisch für Tötungsdelikte an Kindern. Ein Großteil der Fälle resultiere aus Situationen, in denen Erwachsene mit den Kindern überfordert seien, sagte Becker am Donnerstag in Berlin. "Hinzu kommen Gewalttaten im Rahmen von Streitigkeiten bei einer Trennung der Eltern, speziell wenn es beispielsweise um das Umgangsrecht geht."

Die Zahl der getöteten Kinder ist auch in Brandenburg gestiegen: auf acht gegenüber fünf im Jahr zuvor. Laut der Psychologin Julia von Weiler ist die zunehmende Zahl ein Ausdruck für die allgemein hohe Gefährdung von Kindern durch Gewaltattacken. In den vergangenen Jahren habe es bundesweit jährlich 12 000 bis 14 000 Meldungen bei Kinder- und Jugendämtern gegeben, in denen auf Misshandlungsfälle aufmerksam gemacht wurde. "Wir gehen aber von einem Dunkelfeld in Höhe von rund einer Million Fälle aus", sagte sie.

An die Erwachsenen appellierte sie, genau hinzuschauen, dabei mögliche Probleme "weder zu dramatisieren noch zu bagatellisieren". "Man sollte, wenn man etwas beobachtet hat, seine Sorgen ernst nehmen und sich im Zweifelsfall an das örtliche Jugendamt wenden", lautete ihr Rat.

Rainer Becker machte deutlich, dass "körperliche Gewalt schon bei der Ohrfeige oder Tracht Prügel" beginnt. "Solche Mittel sollten in der Kindererziehung ein Tabu sein", forderte er. Auch in diesen Fällen solle man nicht wegschauen, sondern wenn möglich direkt das Gespräch mit dem prügelnden Erwachsenen suchen.

Einen immer größeren Anteil bei der Gewalt nehmen der sexuelle Kindesmissbrauch und die oft damit verbundene Herstellung von Kinderpornographie ein. "Durch das Smartphone ergeben sich für die Täter paradiesische Zustände, um in Kontakt mit Kindern zu treten und ihn auch aufrecht zu erhalten," sagte Psychologin von Weiler.

Rainer Becker verwies in diesem Zusammenhang auf die aus seiner Sicht unbefriedigende Gesetzeslage. "Es kann nicht sein, dass der Besitz von Kinderpornographie mit bis zu drei Jahren, ein Ladendiebstahl aber mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann."