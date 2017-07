Vollsperrung der B1 ab 20. Juli

artikel-ansicht/dg/0/

(MZV) Im Rahmen der Instandsetzung der B1 durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg erfolgt ab dem 20. Juli die Vollsperrung der B1 zwischen den Ortsteilen Wust und Gollwitz. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 1. September. Die Umleitung führt von Groß Kreutz über Damsdorf, Lehnin, Netzen, Prützke, Schmerzke und umgekehrt. Der Ortsteil Wust und das Einkaufszentrum Wust sind aus Richtung Brandenburg an der Havel erreichbar. Anwohner von Gollwitz müssen in Richtung Brandenburg an der Havel die Umleitung nutzen. Es wird um Beachtung der geänderten Verkehrsführung gebeten.