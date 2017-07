artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (mo) Zwischen den Autobahn-Abfahrten Kremmen und Fehrbellin kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall. Die Autobahn war etwa zwei Stunden gesperrt, teilte Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord wenige Stunden später mit. Gegen 5.50 Uhr sei ein 7,5 Tonner von der Fahrbahn abgekommen, die Böschung hinunter gefahren und gegen mehrere Bäume geprallt. Die Insassen - ein 32-jähriger und ein 25-jähriger Pole - wurden schwer verletzt. Sie mussten ins Klinikum nach Berlin-Buch gebracht werden. Rannefeld zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist und es so zu dem Unfall kam. Bis 7.55 Uhr dauerte die Sperrung der Autobahn.