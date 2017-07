artikel-ansicht/dg/0/

Leipzig (dpa) Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge ein Angebot über 65 Millionen Euro vom FC Liverpool für Mittelfeldspieler Naby Keita abgelehnt. Demnach will FC-Coach Jürgen Klopp den 22 Jahre alten Spielgestalter unbedingt an die Anfield Road holen. Im Winter soll Liverpool auch schon Interesse an Keitas Mittelfeldpartner Emil Forsberg gehabt haben. Damals soll es allerdings kein Angebot gegeben haben. Die Leipziger wollen aber keinen ihrer Leistungsträger ziehen lassen.