Ruppiner Reiter glänzen zum Auftakt der Titelkämpfe

Neustadt (MZV) Mehrfache Top-Platzierungen haben die Ruppiner Reiter am Donnerstag zum Auftakt der Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg hingelegt. Unter anderem gewann der Neustädter Wolfgang Schäl auf Conturio die Zeitspringprüfung der Klasse M* bei den Herren vor Maik Manthey vom RFV Wentow aus dem Nachbarkreis Oberhavel. Auf dem Gelände des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts in Neustadt wurden sowohl im Dressurviereck als im Springparcours die ersten Sieger ermittelt. Bis Sonntag werden fünf Titel in der Dressur und sechs im Parcours vergeben.

Gelungener Start: Maren Hoffmann, Lokalmatadorin aus Neustadt, war am Donnerstag beim ersten Turniertag der Landesmeisterschaften in einer Zeitspringprüfung der Klasse M* auf Galante mit 54,24 Sekunden Zweitschnellste im Parcours. © MZV/Gunnar Reblin

Knapp einen Podestplatz verpasst hat am ersten Turniertag Vanessa Müller in der ersten Wertungsprüfung (Klasse M*) für Junioren. Auf Lamira belegte sie Platz vier in 55,13 Sekunden. Den Sieg in dieser Prüfung erritt sich Isabelle Grandke vom Springclub Neuhäsen, die als drittvorletzte Starterin eine richtig schnelle Runde hinlegte und schließlich mit einer Zeit von 53,20 Sekunden gewann. Platz zwei ging an Maren Hoffmann aus Neustadt (54,24 Sekunden).