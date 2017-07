artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (dpa) Die Zahl der hauptamtlichen Wissenschaftler an deutschen Hochschulen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, waren 242 200 Menschen an Hochschulen und Hochschulkliniken beschäftigt. Im Vergleich zu 2015 sei dies ein Anstieg um 1,2 Prozent. Die Zahl der nebenberuflich Beschäftigten sei dagegen um 2,4 Prozent auf insgesamt 142 600 Menschen zurückgegangen.