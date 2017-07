Berlin sagt Einweg-Kaffeebechern mit Rabatten den Kampf an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin sollen Kaffeekäufer mit eigenem To-Go-Becher künftig sparen. In einer neuen Initiative sollen Cafés und Bäckereien freiwillig Rabatt gewähren, wenn sie keinen Einwegbecher ausgeben müssen. "Wir wollen die Flut von Einwegbechern stoppen", sagte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Freitag zum Start der Initiative "Better World Cup". Empfohlen werde ein Nachlass von 20 Cent.