artikel-ansicht/dg/0/

EU-Förderung für ländlichen Raum

Stölln/Havelland (MOZ) Wer kennt sie nicht, die Uferpromenade in Premnitz, das Rittergut und die Jugendherberge in Milow, das Lilienthal-Centrum und den Flugplatz in Stölln, den neugestalteten Bahnhofsvorplatz in Nennhausen, die neuen Parkplätze in Ribbeck, den Hohenzollernpark in Friesack oder die Steganlage mit Spielplatz in Strodehne. Das alles waren Projekte, die die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland gefördert hat. Zehn Jahre besteht nun die LAG, was Anlass zum Rückblick gab.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588847/





Inzwischen eine historische Aufnahme. Sie zeigt den unteren Teil des Bauschilds für das zu schaffene Lilienthal-Centrum in der früheren Stöllner Brennerei. Ganz groß gedruckt stand dort, wer 2009/2010 an der Stelle in den ländlichen Raum investierte.



© wernitz