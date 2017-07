Zehdenick holt Eric Grüning

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (MOZ) Als 18-Jähriger spielte sich Eric Grüning in Windeseile in die Stammformation des Fußball-Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht. Mit dem Start ins Arbeitsleben folgten für den Mittelfeldakteur in der Kreisstadt schwierigere Zeiten. Nun hat er eine neue Herausforderung angenommen.

Der 20-Jährige spielt künftig für den SV Zehdenick. "Ich freue mich auf den Verein und die Saison." Als Rückschritt sieht Grüning seinen Wechsel in die Landesliga nicht. "Auf keinen Fall. In der Brandenburgliga haben sich zuletzt Aufsteiger wie Ludwigsfelde, Einheit Bernau oder Klosterfelde super etabliert. Das zeigt, wie stark geworden die Landesliga ist." Und in dieser würde sein neuer Verein eine richtig gute Rolle spielen. "Zehdenick hat eine junge und gute Truppe mit Potenzial nach oben. Das haben sie in der letzten Saison gezeigt." Da wurde der SVZ als bestes Oberhavel-Team der Liga Fünfter.

Angetan ist Grüning, der nach den B-Junioren seinen Heimatverein TuS 1896 Sachsenhausen Richtung OFC verließ, auch von Trainer Daniel Runge. "Er war bei meinem Wechsel durchaus ausschlaggebend, weil er sich intensiv bemüht hat und ich von seiner Idee überzeugt bin und bin froh, dass mir diese Chance gegeben wird." In den vergangenen Wochen hätte es mehrere Treffen gegeben. "Das ganze Team ist sehr nett. Auch am Donnerstag beim Training wurde ich sehr gut aufgenommen. Darum bin ich auch dem Manager Ronny Erdmann sehr dankbar."

Eric Grüning - der die "Sechs" als seine Lieblingsposition bezeichnet - betont, dass sein Wechsel keine Entscheidung gegen den OFC Eintracht gewesen sei. "Ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht. Das hat nichts mit dem Verein zu tun." In Oranienburg habe er vier schöne Jahre gehabt. Den Trainern Enis Djerlek und Hans Oertwig sei er dafür dankbar, dass er mit 18 Jahren die Chance in der Ersten bekommen habe. "Es gibt nicht viele Trainer, die so junge Spieler einsetzen." Sein erstes Spiel (3:1 gegen Falkensee) werde er nie vergessen. "Danach ging es für mich gut berghoch. Als ich nach der Schule den beruflichen Weg einschlug, wurde es für mich schwer." Grüning arbeitet als pädagogischer Mitarbeiter bei der Caritas, wird ab Oktober Sozialpädagogik studieren.

"Wenn es in Zehdenick für mich so weitergeht, wie es angefangen hat, wird es eine schöne Zeit", so Grüning. Zunächst wurde eine Zusammenarbeit für eine Saison vereinbart. "Mal sehen, wie es sich entwickelt."

Das sagt Manager Ronny Erdmann:

¦ Der SV Zehdenick hatte nur wenige Abgänge zu verzeichnen.

¦ "Uns ist es wieder gelungen, die Mannschaft zusammen zu behalten", freut sich Manager Ronny Erdmann. "Wir mussten nur wenige Positionen neu besetzen, weil Leistungsträger wie Kevin Höpfner und Stefan Elor nicht mehr da sind."

¦ Mit der Verpflichtung von Eric Grüning sei es gelungen, eine Lücke zu schließen. "Er hat das Format für die Brandenburgliga und passt charakterlich super in unsere Truppe. Ich denke, dass wir viel Freude an ihm haben werden", so Erdmann.

¦ Dieser räumt ein, dass sich der Wechsel hingezogen habe, da Grüning beim Oranienburger FC Eintracht einen Kontrakt als Vertragsamateur bis 2018 hatte. "Dennoch ging es mit Jürgen Peter reibungslos. Ich will danke sagen für die guten Gespräche."

¦ Mit dem jüngsten Transfer bleibe der SVZ laut Erdmann seiner Linie treu. "Wir setzen auf junge und talentierte Spieler aus der Region." Dabei habe man auch den eigenen Nachwuchs im Blick.

¦ Erdmann kündigte an, dass es weitere Neuzugänge geben wird.(sz)