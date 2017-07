Damit der Spaß nicht zu kurz kommt

artikel-ansicht/dg/0/

Schmetzdorf (MOZ) "Schon seit einigen Jahren veranstalten wir jährlich wechselnd in den Gemeinde- und Ortsteilen der Gemeinde Milower Land unseren Jugendfeuerwehrtag", so Jens Trittel, seit 1989 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Milow und seit fast zwei Jahren Jugendwart in der Gemeinde Milower Land. "Damit wollen wir in unseren Orten verstärkt um neuen Feuerwehrnachwuchs werben." Nun stand die vierte Auflage an, diesmal in

Am vorigen Samstag traf sich der Nachwuchs aus Milow, Bützer, Großwudicke/Buckow und Nitzahn zum Gemeindejugendfeuerwehrtag 2017. Die fünfte Jugendfeuerwehr der Gemeinde, aus Jerchel mit neun Mitgliedern und ihrer Jugendwartin Bianca Wilde, musste absagen. Während in Jerchel seit 1994, in Milow seit 2012, und in Bützer seit drei Jahren wieder über Jugendfeuerwehren bestehen, möchte der Gemeindejugendwart, unterstützt durch Bürgermeister Felix Menzel, in Großwudicke selbst Feuerwehrmann, auch in den anderen Orten neue Nachwuchsabteilungen gründen.

"Wir hatten zuletzt bis zirka 2010/2011 eine Jugendfeuerwehr", sagte der Nitzahner Jugendwart Bernd Zarbock. "Vor zwei Monaten konnten wir mit drei Jungs eine neue Jugendwehr gründen."

Die Milower Kameradin Lisa Bernd belebte im Februar dieses Jahres die Feuerwehr-AG im Rahmen des Ganztagsangebots an der Inge-Sielmann-Grundschule in Milow neu. Die Jugendfeuerwehr des Ortes, mit sieben Mitgliedern, leitet Janine Franke. Die Gründung einer weiteren Feuerwehr-AG an der zweiten Grundschule der Gemeinde, in Großwudicke, gelang allerdings nicht. Aber gemeinsam mit dem Nachbarort Buckow konnte jetzt auch mit Kindern aus Großwudicke eine Jugendfeuerwehr aus der taufe gehoben werden. "Am 9. Juni war unser erster Dienst", so Jugendwart Sven Poser von der Feuerwehr Buckow. "Mit Jonas, dem 13-jährigen Sohn des Schmetzdorfers Ortswehrführers Kunifried Makeprange konnten wir heute unser sechstes Mitglied aufnehmen."

Viele der jungen Kameraden sind Mädchen. In der 2014 gegründeten Jugendfeuerwehr Bützer sind sechs der elf jungen Kameraden weiblich. Die jüngste ist die siebenjährige Hermine, die Tochter des Jugendwarts Sven Szramek, der im März zum Landesjugendwart ernannt wurde.

Sieben der insgesamt zwölf Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde- und Ortsteile des Milower Landes unterstützten den diesjährigen Aktionstag. An ihm absolvierten die Kinder und Jugendlichen verschiedene Übungen. So zogen sie beispielsweise über Flaschenzüge gemeinsam ein Feuerwehr-Einsatzfahrzeug. Unbestrittener Höhepunkt war aber das Schaumbad zum Abschluss am Nachmittag. Aus 40 Litern Konzentrat produzierte die Schmetzdorfer Feuerwehr einen großen, etwa 50 Zentimeter tiefen Schaumteppich, in dem die Kinder und Jugendlichen ausgelassen tobten. Jugendwart Poser zogen die jungen Feuerwehrleute mitten in den Schaum hinein. So viel Spaß könnte die regelmäßige Ausbildung immer machen. Indes kam die Freiwillige Feuerwehr aus Premnitz mit ihrem modernen Einsatzfahrzeug "Bronto Skylift", dessen Drehleiter mit Rettungskorb bis zu rund 32 Meter Höhe ausgefahren werden kann.