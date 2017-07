artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die "Puppentheater-Werkstatt der Kulturen" geht in diesem Jahr weiter. Im letzten Jahr startete das Bündnis für Familie Westhavelland mit seinen Kooperationspartnern, dem Karl-Mertens-Kunstverein und dem Theater Zeitlos e.V., das Projekt, an dem sich deutsche Schüler und Kinder von Asylbewerbern beteiligten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588869/

"In diesem Jahr starten wir das Projekt in den Sommerferien und werden es in den Herbstferien fortführen. Die Kinder sollen sich gemeinsam kreativ beschäftigen. Die Kinder lernen Puppenkleider nähen und Bühnenbilder malen", sagt Betreuer Matthias Seils. "Um uns Anregungen zu holen, planen wir aber auch Besuche im Atelier des Kunstvereins und Ausflüge wie in den Tierpark oder in eine Filmtierschule. In der Musikschule gibt es einen Tanzkurs und einen Hip-Hip-Workshop." Dafür arbeitet das Familienbündnis in diesem Jahr mit dem Karl-Mertens-Kunstverein, dem Aktiv e.V., der Scholl-Grundschule und Tanzlehrerin Katrin Fritze zusammen. Sima Shriki aus Syrien, seit einem Jahr Schülerin an der Duncker-Oberschule, hilft als Sprachmittlerin bei Verständigungsschwierigkeiten.

Die Kinder treffen sich vom 25. Juli bis 31. August dienstags und donnerstags, jeweils 10.00 bis 12.00 Uhr, im Büro des Familienbündnisses. In den Herbstferien gibt es für die Teilnehmer einen Puppenbau-Workshop.

"Bis zu 15 Kinder können an dem Theater-Projekt teilnehmen", so Matthias Seils weiter. "Wir freuen uns auf rege Beteiligung durch die in Rathenow lebenden Kinder." Die Auftaktveranstaltung für das Theaterprojekt ist am Dienstag, 25. Juli, 10.00 Uhr, beim Bündnis für Familie in der Berliner Straße 83. Anmeldungen im Büro, montags bis freitags, 9.30 bis 14.30 Uhr, oder unter 03385/5191811.