Brandenburg (dpa) Teils Sonne, teils Regen, weiter kühle Luft: Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage bleibt der Region Berlin-Brandenburg an diesem Wochenende erhalten. "Wir bleiben auch in den nächsten Tagen unter Einfluss der kühlen Luft", sagte die Potsdamer Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst, Cathleen Weber, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Vereinzelt seien Gewitter möglich, die Temperaturen erreichten maximal 23 Grad. Auch zu Wochenbeginn werde sich laut Weber daran wenig ändern.

Danach ist aber eine Rückkehr des Sommers in Sicht. "Nach aktueller Prognose wird Mitte der nächsten Woche ein Hochdruckgebiet sommerliches Wetter bringen", sagte Weber. Das heißt: Sonnenschein und steigende Temperaturen. Am Donnerstag könnte das Thermometer auf bis zu 30 Grad ansteigen.

Nach Daten des Wetterdienstes ist der Monat Juli in der Region Berlin-Brandenburg bislang zu kalt und zu nass. "Bisher ist der Juli 1,2 Grad zu kalt", so Weber. In der ersten Hälfte des Monats seien zudem bereits etwa 70 Prozent der Monatsmenge an Niederschlag gefallen.