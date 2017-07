Richtfest für "taz"-Neubau

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die "tageszeitung" ("taz") hat am Freitag Richtfest für ihr neues Verlagsgebäude gefeiert. Im Sommer 2018 will die Zeitung den Neubau in der Friedrichstraße 21 in Berlin-Kreuzberg beziehen, wie die "taz" mitteilte. Das neue Verlagshaus ist nur etwa 500 Meter entfernt vom bisherigen "taz"-Standort in der Rudi-Dutschke-Straße. Die "taz"-Mitarbeiter sollen künftig wieder unter einem Dach arbeiten. Bislang sind Verlag und Redaktion in zwei benachbarten Häusern untergebracht. Der Entwurf für den Neubau stammt von den Architekten Piet Eckert und Wim Eckert (E2A, Zürich).