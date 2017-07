Polizei sichert geräumte Fachhochschule

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach der Räumung der Potsdamer Fachhochschule sichert die Polizei nun den umstrittenen DDR-Bau. Polizisten seien zum Schutz des Gebäudes als auch wegen der andauernden Veranstaltung von Abriss-Gegnern vor dem Haus präsent, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit.

