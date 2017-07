artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es sollten schöne Weihnachtsferien werden, nicht im kalten Michigan, sondern im frühlingshaften Silicon Valley. Doch Stephanie überrascht Eltern und Bruder damit, dass sie nicht im Hotel, sondern im Haus ihres Freundes übernachten werden. Vater Ned ohnehin wenig angetan davon, dass die Tochter neben ihrem Studium auch noch einen Lover hat, verliert bei dessen Anblick vollkommen die Beherrschung. Nicht nur, dass Laird keinen geraden Satz ohne Schimpfwort herausbekommt und über und über tätowiert ist, der Software-Millionär hat dazu eine Art den Tag zu verbringen, die dem Druckereibesitzer aus dem Norden so gar nicht eigen ist. Daher dauert es auch nicht lange, bis die beiden Männer sich über Kreuz liegen. Doch Laird ist im Kern ein guter Kerl und Ned ohnehin am Wohl der Tochter interessiert. So sollten sich Wege der Verständigung finden lassen.