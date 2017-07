Die irre Heldentour des Billy Lynn

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Kleine Tat, große Wirkung. GI Billy Lynn rettet im Irak einem Kameraden das Leben. Er greift ein, als der Feind seinen Sergeant erschießen will. Zufällig filmt ein TV-Team die Aktion und der nicht einmal 20-jährige Soldat wird über Nacht zum Helden. Und der weiß eigentlich gar nicht, wie ihm geschieht. Zurück in der Heimat wird Lynn zusammen mit seinem gesamten Bravo-Squad durchs Land geschickt. TV-Auftritte, Sponsoren-Termine beim Football-Team und Filmangebote. Zu viel Aufmerksamkeit für den jungen Mann, der eigentlich nur zur Army gegangen ist, um seiner Schwester zu helfen. Die ist es schließlich, die versucht, ihren Bruder wieder zurück auf den Erdboden zu holen. Statt siegestrunken erneut ins Kriegsgebiet zu reisen, will sie erreichen, dass Billy den Dienst quittiert. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen angesichts der nationalen Heldenverehrung.

Dies genau ist es nicht, was Ang Lee auf dem Zettel hatte, als er die Romanvorlage inszenierte. Denn auch wenn es nicht so deutlich zu Tage treten mag, die Ironie der Geschichte durchzieht den ganzen Film.Lee versteckt dies subtil, wohl auch mit Rücksicht auf das Publikum im Zielland. Doch seine Hauptfigur ist zumeist gedanklich ganz an einem anderen Ort als sein Körper. Und das hat zur Folge, dass Billys Erinnerungen die Darstellung des Geschehens in der Heimat konterkarieren. Gipfel dieses Widerspruchs ist der Zeitpunkt, an dem der Zuschauer erfährt, dass Lynn mitnichten dem Sergeant das Leben retten konnte. So ist für mitteleuropäische Zuschauer vor allem der Umstand sehenswert, der junge Männer zum freiwilligen Kriegsdienst ermuntert und wie dies in der Heimat aufgenommen bzw. bewertet wird. Lee inszeniert in einem Wechsel von Drama und Satire und vermag dabei auch bekannten Gesichtern zu einer neuen Rollendefinition (Vin Diesel) zu verhelfen.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 113 Minuten; Verleih: Sony Pictures HE; Regie: Ang Lee; Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker; USA 2017