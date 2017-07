Resident Evil: The Final Chapter

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Alles hat ein Ende, auch der Kampf Mensch gegen Zombie. Die entscheidende Auseinandersetzung steht an und es muss sich entscheiden, wer künftig auf der Erde das Sagen hat. Alice ist die letzte Überlebende in Washington und hat einen Hinweis bekommen, wie die Invasion der Untoten zu stoppen ist. Denn Umbrella, jene Firma, die das gefährliche T-Virus entwickelt hat, verfügt auch über ein Anti-Virus. Über die Luft verteilt kann es alle Zombies auslöschen. Doch um es freizusetzen muss Alice zurück zum Anfang, nach Racoon City. Tief in den geheimen Katakomben von Umbrella ist der Wirkstoff versteckt, beschützt von intelligenten Systemen, allen voran Alice, jener künstlichen Intelligenz, mit der alles seinen Anfang nahm. Und Umbrella zieht Truppen von Untoten zusammen, um den letzten großen Kampf für sich entscheiden zu können. Denn die führenden Köpfe der Cooperation verfolgen einen perfiden Plan, um die einzigen Überlebenden zu sein.

Final Chapter, also letztes Kapitel, ist der sechste Teil der Zombie-Schlachteplatte überschrieben. Und wieder trägt Milla Jovovich ihre Haut zum Markte und muss in bester Bruce-Willis-Manier einstecken. Obwohl man die Geschichte auch ohne große Vorkenntnisse konsumieren kann, geben sich die Filmemacher redlich Mühe, zum großen Finale noch einmal das Gesamtgeschehen zu erläutern. Für einen Zombie-Slasher bekommt der Zuschauer hier ziemlich viel Background geboten und die Geschichte wird auch gut und für die Möglichkeiten logisch zu Ende gebracht. Allzu viel Handlung allerdings darf man trotzdem nicht erwarten. Regisseur und Drehbuchautor sowie Jovovich-Gatte Paul W.S. Anderson hat vor allem Action-Szene an Action-Scene gereiht. Langweilig wird es nie, denn die Form der Auseinandersetzung ist recht variabel. Allerdings könnten das hohe Tempo und die schnellen Schnitte bei manchen für Kopfschmerzen sorgen. Als Ultra-HD BluRay sorgt "The Final Chapter" dafür, dass der Zuschauer dank der großen Detailfülle und der daraus sehr plastischen Bildtiefe tief ins Geschehen mit einbezogen wird. Und hier wirkt vor allem die handgemachte Action der Heldin beeindruckend. Insgesamt ein würdiger Abschluss der Reihe, der wohl zu Beginn kaum jemand so viel Ausdauer zugetraut hätte.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 107 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Paul W.S. Anderson; Milla Jovovich, Iain Glen, Ali Larter; D/Aus 2016