Lärmgutachten zum Granseer Flugbetrieb ohne Verstöße

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588899/

Kürzlich tagte der Kooperationsrat des Mittelzentrums bei Go jump und knüpfte dort neue Kontakte.

Kürzlich tagte der Kooperationsrat des Mittelzentrums bei Go jump und knüpfte dort neue Kontakte. © privat

Das bestätigte der zuständige Mitarbeiter in der Granseer Amtsverwaltung, Christian Tutsch, am Rande der Sitzung der Arbeitsgruppe Flugplatz am Donnerstagabend im Amt. Der Landkreis habe wegen des Gutachtens außerdem eine Klagefrist gegen die umstrittene Genehmigung des Flugbetriebes durch die Obere Luftfahrtbehörde verstreichen lassen, erklärte Tutsch.

Zugleich stellte er klar, dass man auf juristischem Wege keine Chance mehr sehe, weil die Aussagen des technischen Schallgutachtens den kommunalen Widerspruch entkräften. "Die Luftfahrtbehörde würde ihn abweisen können", sagte er.

Hintergrund sind die auf theoretischer Basis festgestellten Werte, wonach nicht nur an allen Messpunkten der Dauerschallpegel gesetzeskonform ist, sondern vor allem auch die sogenannten akustischen Einzelereignisse. Gutachter Rüdiger Bartel erklärte, die Ergebnisse würden nichts über die psycho-akustische Belastung aussagen.

Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) lenkte das Augenmerk auf die Möglichkeiten, die sich dank der neuen Eigentümer von Go Jump eröffneten: Sie hätten ein größeres Interesse an der Stadt und der Region, sie seien möglicherweise kompromissbereiter als ihr Vorgänger. Die Firma wolle ihren Sitz nach Gransee verlegen, bekanntlich sei das nun eingesetzte Flugzeug nach dem Empfinden vieler Bürger leiser als das Vorgängermodell. "Ich betonte es noch einmal, der Flugplatz ist eine Chance für die Stadt und die Region", sagte der Bürgermeister.

Vertreter der Bürgerinitiative (BI) gegen Fluglärm bedauerten, dass der Widerspruch fallengelassen wurde, ohne dass die Kommune eine Vereinbarung mit den neuen Betreibern eingegangen ist. Thoralf Mill von der BI erklärte, Ziel müsse es sein, Rahmenbedingungen zu setzen für den Flugbetrieb, um Bürgerinteressen zu wahren.(Seite 4)