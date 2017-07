artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Im Streit über die Justizreform in Polen überziehen die nationalkonservative Regierung und die Opposition einander mit Putschvorwürfen. "Ist es nicht ein Staatsstreich, mit Straßenprotesten und dem Ausland zu drohen?", fragte der Vorsitzende und Fraktionschef der regierenden Partei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Freitag in Warschau. Das bisherige Justizsystem sei voller Missbrauch gewesen, nun setze die PiS ihr Wahlversprechen einer Reform um. Mit einem neuen Gesetz hat die Führung die Kontrolle über die Auswahl von Richtern gewonnen.

Die polnische Opposition kritisierte die Neuordnung als "Juliputsch". Nach der Verabschiedung durch den Sejm am Mittwoch stritt am Freitag das Oberhaus des Parlaments, der Senat, über das Gesetz. Es verändert die Zusammensetzung des so genannten Landesjustizrates, der Richter vorschlägt, zugunsten der Regierungsmehrheit. Der Chef der liberalen Bürgerplattform, Grzegorz Schetyna, rief oppositionelle Kräfte in- und außerhalb des Parlaments zum Zusammenschluss auf, um das Gesetz doch noch zu verhindern.

Ein weiterer Gesetzentwurf soll auch das Oberste Gericht Polens unter Kontrolle bringen. Es gilt als letzte Bastion der Justiz im Widerstand gegen Kaczynskis Pläne. Die Vorsitzende des Gerichts, Malgorzata Gersdorf, bat am Freitag um ein Gespräch mit Staatspräsident Andrzej Duda, wie das Gericht mitteilte.