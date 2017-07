Vollgas von Anfang an

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Oberliga-Abenteuer Teil 3 hat begonnen. Der 1. FCF startet am Sonnabend um 11.30 Uhr mit dem Testspiel gegen den Berliner Landesligisten BSC Rehberge nur dank glücklicher Umstände in eine neue, schicksalträchtige Saison - mit blutjunger Mannschaft.

Am Sonnabend bestreitet Fußball-Oberligist 1. FC Frankfurt gegen den Berliner Landesligisten BSC Rehberge seinen ersten Test auf die kommende Saison. Der Weggang solcher Routiniers wie Tobias Fiebig, Dennis Hildebrandt und Pawel Zielinski sowie der Zwillingsbrüder Felix und Florian Matthäs (21 Jahre) stellt den Club vor eine Riesen-Herausforderung, vor eine radikale Verjüngungskur.

Neu-Trainer Peter Flaig und sein Assistent Fred Garling hoffen nach der Verpflichtung vom offensiven Matthias Reischert inständig auf weitere erfahrene Zugänge für die Innenverteidigung, das zentrale Mittelfeld und den Angriff "auf hohem Niveau".

Die Frankfurter müssen mehr denn je aus der Not eine Tugend machen, Talente hochziehen. A- und B-Junioren wie Tobi Labes, Erik Zimmer, Niclas Weddemar, Sandro Henning, Marvin Lähne, Lukas Guttke oder Dustin Gutzmann sollen und wollen sich an der Seite der wenigen übriggebliebenen "Alten" wie Artur Aniol, Erik Huwe, Philipp Reschke, Kevin Richter oder dem gerade mal 21-jährigen Robin Grothe profilieren, ins Gefüge einpassen - schon in der Testphase bis Anfang August. Der Altersdurchschnitt hat sich von knapp 24 Jahren in der vorigen Saison auf derzeit 20 enorm verringert.

"Die Jungs sind willig, aber ihnen fehlt logischerweise noch jede Menge Erfahrung im Männerbereich", urteilt der 48-jährige Flaig. Er hatte bei seiner Verpflichtung eigentlich nur für die Brandenburgliga und einen Neuaufbau geplant. Die spätere Entscheidung des NOFV, der das Regelwerk präzisierte und den Oberliga-Aussteiger Schöneiche auf den 16. und letzten Platz setzte, rettete den sportlich eigentlich abgestiegenen 1. FCF abermals vor dem Gang in die BB-Liga.

Flaig ist gebüriger Plauener, kickte einst als Frankfurter Sportschüler für den FCV, später auch für Stahl Eisenhüttenstadt. Ab 1996 spielte er für Seelow, agierte als Co-Trainer. 2009 wurde er verantwortlicher Coach, führte die Mannschaft von der Landesklasse und Landesliga in Brandenburgs höchste Spielklasse. "Da hatte man Zeit, Talente zu entwickeln", schätzt der Kahlkopf ein. "Das gelang auch mit Frankfurter Aufbauhilfe. Wir lockten junge Oderstädter, die wahrlich keine "Raketen' waren und in Frankfurt keine Perspektive sahen, mit einem Stammplatz bei den Männern. Und wir machten sie im Team zu Erwachsenen." Das soll, das muss auch hier in den nächsten Jahren gelingen, auch wenn's eine Klasse tiefer geht.

Im Februar 2015, als Victoria Seelow Zweiter hinter dem FCF wurde und in die Oberliga aufstieg, warf er das Handtuch. Zu den Gründen will er sich nicht näher außern, nur: "Das hatte zu tun mit nicht eingehaltenen Zusagen." Seitdem hat sich der Sportlehrer der Oberschule Neutrebbin, der weiter in Seelow wohnt, eine Nachdenkpause verordnet und auch gegönnt. Damals übernahm Co-Trainer Robert Fröhlich Victorias Erste, jetzt folgt hier Flaig auf Fröhlich ...

Nun also das überraschende, das unverhoffte Oberliga-Abenteuer mit Frankfurt. "Mit dem jetzigen Personal wird der Klassenerhalt beinahe Utopie, jedenfalls um ein Vielfaches schwieriger als die beiden Serien zuvor", ahnt er nicht nur. Das weiß er. Und packt die Jugend-forscht-Mission engagiert an - mit klarer Ansage."Junge Leute dürfen Fehler machen, aber sie dürfen sich nicht hängen lassen", verlangt er. "Sie müssen in den Zweikämpfen körperlich gegenhalten, hohe Laufbereitschaft und vor allem den Siegwillen erkennen lassen." Gegen Grüppchen und Gruppierungen entsprechend des Alters hat er nichts, nur: "Auf dem Platz müssen sie eine Einheit, ein Team sein. Einigen muss man auch gewisse Freiheiten lassen, damit sie sich wohlfühlen." Nicht der Name entscheide, sondern einzig und allein die Leistung.

Oberliga ist vor allem ein Kampfspiel, wissen Flaig und Garling. Weil beide Geradeaus-Typen sind, verstehen sie sich und lieben die deutliche Ansprache. "Zweikämpfe annehmen und suchen - das war hier wohl das größte Problem", vermutet der Chef. Man könne nicht nur den Kurzpass zelebrieren, "da müssen auch lange Bälle kommen und ankommen". Also weg vom schön anzuschauenden "Pionier-Fußball", hin zu körperbetonter Attacke mit schneller Balleroberung und (Tor-)Abschluss. Sich schonen, die Kraft einteilen - das will Flaig bei seinen Schützlingen nicht erleben. "Vollgas von Anfang an", fordert er.