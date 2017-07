Weltpremiere am Vorabend des Bunten Hering

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Riesenradkonzert auf dem Marktplatz ist am Donnerstagabend das diesjährige Hansestadtfest Bunter Hering eingeläutet worden. Getreu dem Festmotto "Der Bunte Hering singt!" wurde nicht nur in den Gondeln, sondern auch unten auf dem Platz kräftig gesungen.

„Der Bunte Hering singt!“ Sänger der Singakademie und weitere Frankfurte singen am Donnerstagabend in den Gondeln des Riesenrades.

Am Ende kann auch der letzte der gut 250 Zuschauer, die sich zu später Stunde am Rathaus eingefunden haben, das Festlied textsicher mitsingen: Mindestens viermal ertönt am Donnerstagabend die Ballade vom "Harung", in den sich eine Flunder verliebte, aus den Lautsprechern und aus den Gondeln des Riesenrades. Und mit jedem Mal singen mehr Leute mit. Und so schallt es kurz vor 23 Uhr schon richtig kraftvoll über den Marktplatz: "Verliebte sich, oh Wunder, ne olle Flunder, ne olle Flunder" - ein fröhliches Lied, das zu den Hansestädten Frankfurt und Slubice gut passt, das deshalb zur Hymne des diesjährigen Hansestadtfestes erkoren wurde und das am Wochenende noch mehrmals gesungen werden wird.

Als "Weltpremiere" kündigt Chordirektor Rudolf Tiersch das Riesenradkonzert wenige Minuten nach 22 Uhr an. Der Jugendchor und der Große Chor der Singakademie haben die Lieder zwar vorher aufgezeichnet. Die Mädchen, Frauen und Männer in den Gondeln, zu denen sich auch Oberbürgermeister Martin Wilke und seine Gattin gesellt haben, singen aber so laut mit, dass sie den Klang aus den Lautsprecherboxen beinahe übertönen.

Am Sonnabend um 11, 12 und 13 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr finden auf der Stadtwerkebühne weitere Chorkonzerte statt. Das große Abschlusskonzert zum Mitsingen beginnt dort am Sonntag um 16 Uhr.