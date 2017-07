Richtfest in der Elbestraße

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Das Vorhaben an der Elbestraße hatte viele Widerstände zu überwinden. Mehrfach fielen die Ideen der Vorhabenträger in den Gremien der Gemeindevertreter durch. Nun ist es aber doch Realität geworden. Freitag wurde fürs erste Gebäude Richtfest gefeiert. Das vorzugsweise als Seniorenwohnen vorgesehene Projekt "Erste Energieinsel in Petershagen am Giebelsee GmbH" trägt die Richtkrone. Investor Helmut Gall berichtete den zahlreichen Gästen von den Hürden, die überwunden worden waren, und man hörte den Stolz aufs bisher Geschaffene aus seinen Worten. Hier entstehen 82 barrierefreie Wohnungen nach den neuesten Energiestandards bis hin zu Anschlüssen für Elektroautos in den Carports und Gemeinschaftsanlagen für die Mieter.